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ПВО уничтожила 7 вражеских дронов, из них 6 "Шахедов" в небе над Запорожской областью

Валентина РоманенкоВторник, 18 апреля 2023, 22:22
ПВО уничтожила 7 вражеских дронов, из них 6 Шахедов в небе над Запорожской областью
иллюстративное фото с сайта "Армия Inform"

Вечером 18 апреля Силы обороны сбили 7 вражеских беспилотников, из них - 6 иранских дронов-камикадзе Shahed в Запорожской области.

Источник: руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram, глава Запорожской ОГА Юрий Малашко в Telegram, Воздушное командование "Схід"

Детали: Сначала Ермак сообщил, что в Запорожской области было сбито 5 "Шахедов".

После сообщения главы ОП, Малашко тоже разместил пост в своем телеграмм-канале об эффективной работе ПВО, однако не указал количество сбитых дронов.

Прямая речь Малашко: "Свое мастерство силы ПВО показали над запорожской землей: вражеские "жестянки" сегодня успешно приземлены. Спасибо нашим военным, которые защитили мирные дома".

Обновлено: Воздушные силы уточнили, что по состоянию на 22.00 подразделениями зенитных ракетных войск и мобильными огневыми группами воздушного командования "Схід" было уничтожено 7 вражеских БпЛА, из них 6 дронов-камикадзе типа Shahed-136. В районе Запорожья обезврежено 6 беспилотников, еще один сбит в окрестностях Днепра.

Что предшествовало: Вечером 18 апреля в Запорожской области была объявлена воздушная тревога.

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Темы: Запорожская областьШахедВоздушные силы ВСУ
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