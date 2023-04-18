Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ПВО уничтожила 7 вражеских дронов, из них 6 "Шахедов" в небе над Запорожской областью

Валентина РоманенкоВторник, 18 апреля 2023, 22:22
ПВО уничтожила 7 вражеских дронов, из них 6 Шахедов в небе над Запорожской областью
иллюстративное фото с сайта "Армия Inform"

Вечером 18 апреля Силы обороны сбили 7 вражеских беспилотников, из них - 6 иранских дронов-камикадзе Shahed в Запорожской области.

Источник: руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram, глава Запорожской ОГА Юрий Малашко в Telegram, Воздушное командование "Схід"

Детали: Сначала Ермак сообщил, что в Запорожской области было сбито 5 "Шахедов".

Реклама:

После сообщения главы ОП, Малашко тоже разместил пост в своем телеграмм-канале об эффективной работе ПВО, однако не указал количество сбитых дронов.

Прямая речь Малашко: "Свое мастерство силы ПВО показали над запорожской землей: вражеские "жестянки" сегодня успешно приземлены. Спасибо нашим военным, которые защитили мирные дома".

Обновлено: Воздушные силы уточнили, что по состоянию на 22.00 подразделениями зенитных ракетных войск и мобильными огневыми группами воздушного командования "Схід" было уничтожено 7 вражеских БпЛА, из них 6 дронов-камикадзе типа Shahed-136. В районе Запорожья обезврежено 6 беспилотников, еще один сбит в окрестностях Днепра.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Вечером 18 апреля в Запорожской области была объявлена воздушная тревога.

Темы: Запорожская областьШахедВоздушные силы ВСУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Запорожская область
"Власть" оккупантов из Токмака перевозят в другой город – Федоров
Минреинтеграции объявило принудительную эвакуацию детей из 5 населенных пунктов на Запорожье
Защитники имели успех в направлении Вербового на юге – Генштаб
Последние новости
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:19
фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
15:06
Связи книжного бизнеса с россиянами: журналисты и OSINT-специалисты провели расследование
15:05
Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине
14:49
обновленоВ Украине объявляли масштабную воздушную тревогу: враг выпустил крылатые ракеты
Все новости...
Реклама: