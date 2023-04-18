Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Грузія вперше підготувала звіт про відповідність критеріям вступу в ЄС

"Європейська правда"Вівторок, 18 квітня 2023, 23:08
Грузія вперше підготувала звіт про відповідність критеріям вступу в ЄС
скриншот

Урядова комісія з питань європейської інтеграції Грузії у вівторок обговорила звіт, який буде представлений Європейській комісії, про відповідність Копенгагенським критеріям членства в Європейському Союзі.

Про це, як пише "Європейська правда"оголосила пресслужба грузинського уряду.

Зазначається, що звіт, розроблений відповідно до Копенгагенських критеріїв, складається із 35 розділів і охоплює діяльність, здійснену Грузією протягом останнього року на шляху до інтеграції в Євросоюз.

Звіт, складений на вимогу Єврокомісії, містить законодавчі, інституційні та інші види діяльності, здійснені з травня 2022 року. Підкреслюється, що це перший звіт про відповідність критеріям членства в ЄС.

У зв’язку з наданням Грузії європейської перспективи у червні 2022 року Єврокомісія буде щорічно розробляти звіт про оцінку європейської інтеграції Грузії разом із іншими країнами, які перебувають у процесі вступу до ЄС.

Очікується, що наступний такий звіт буде опублікований Європейською комісією восени, на підставі якого Європейська рада розгляне питання про надання Грузії статусу країни-кандидата на вступ до ЄС наприкінці 2023 року.

Минулого року, окрім визнання європейської перспективи, Грузія отримала рекомендації Єврокомісії з 12 пунктів, які має виконати для того, щоби далі отримати кандидатський статус. Серед них – подолання поляризації у суспільстві, деолігархізація, реформа судової та виборчої системи.

ВІДЕО ДНЯ

Наприкінці 2022 року у владі Грузії заявляли, що вважають вже виконаними усі рекомендацїі Єврокомісії.

Читайте також: "ЄС готовий дати Грузії статус кандидата, але у РФ є заготовки і на цей випадок".

Теми: ГрузіяЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена вважають, що невдача при контрнаступі може скорегувати цілі Києва – ЗМІ

Окупанти накопичують ракети, щоб зупинити контрнаступ - Буданов

Віцеспікерка парламенту Угорщини: Україні треба дозвіл Росії, щоб вступити в НАТО

ЄС і Україна визнаватимуть та виконуватимуть судові рішення одне одного

Китай заявив, що поважає суверенітет усіх колишніх радянських держав

відео Це страшне питання – соціолог оцінив, що буде, якщо Зеленський не піде на другий термін

Усі новини...
Грузія
Зеленський: Життя Саакашвілі залежить від етичного рішення Грузії
Грузія вимагає від ЄС видати членів уряду часів Саакашвілі
У Вірменії через полонених, яких утримує Азербайджан, блокували кордон з Грузією
Останні новини
20:17
Коли виженемо агресора, то Україна має отримати гідне місце в інфраструктурі безпеки - Зеленський
20:14
Захисники за день збили 9 дронів окупантів, з них 6 "Шахедів" – Повітряні сили
20:11
У ЦГЗ назвали відсоток смертності від COVID-19 в Україні
19:58
Качинський бачить ознаки того, що війна може закінчитися компромісом, а не остаточним врегулюванням
19:46
В НАБУ озвучили "вартість" розблокування податкової накладної
19:39
Росіяни можуть почати наступ на кількох напрямках з покращенням погоди – Кірбі
19:30
Косово пройшло перший етап на шляху до членства в Раді Європи
19:04
У Раді пропонують українцям голосувати за розподілення коштів на регіональний розвиток в "Дії"
19:02
Пєсков розповідає, що Путін єдиний і не "бункерний"
18:54
Оголошено фіналістів премії Drahomán Prize 2022
Усі новини...
Реклама: