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Грузія вперше підготувала звіт про відповідність критеріям вступу в ЄС

"Європейська правда"Вівторок, 18 квітня 2023, 23:08
Грузія вперше підготувала звіт про відповідність критеріям вступу в ЄС
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Урядова комісія з питань європейської інтеграції Грузії у вівторок обговорила звіт, який буде представлений Європейській комісії, про відповідність Копенгагенським критеріям членства в Європейському Союзі.

Про це, як пише "Європейська правда"оголосила пресслужба грузинського уряду.

Зазначається, що звіт, розроблений відповідно до Копенгагенських критеріїв, складається із 35 розділів і охоплює діяльність, здійснену Грузією протягом останнього року на шляху до інтеграції в Євросоюз.

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Звіт, складений на вимогу Єврокомісії, містить законодавчі, інституційні та інші види діяльності, здійснені з травня 2022 року. Підкреслюється, що це перший звіт про відповідність критеріям членства в ЄС.

У зв’язку з наданням Грузії європейської перспективи у червні 2022 року Єврокомісія буде щорічно розробляти звіт про оцінку європейської інтеграції Грузії разом із іншими країнами, які перебувають у процесі вступу до ЄС.

Очікується, що наступний такий звіт буде опублікований Європейською комісією восени, на підставі якого Європейська рада розгляне питання про надання Грузії статусу країни-кандидата на вступ до ЄС наприкінці 2023 року.

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Минулого року, окрім визнання європейської перспективи, Грузія отримала рекомендації Єврокомісії з 12 пунктів, які має виконати для того, щоби далі отримати кандидатський статус. Серед них – подолання поляризації у суспільстві, деолігархізація, реформа судової та виборчої системи.

Наприкінці 2022 року у владі Грузії заявляли, що вважають вже виконаними усі рекомендацїі Єврокомісії.

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Теми: ГрузіяЄС
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