Грузия впервые подготовила отчет о соответствии критериям вступления в ЕС

Правительственная комиссия по вопросам европейской интеграции Грузии во вторник обсудила отчет, который будет представлен Европейской комиссии, о соответствии Копенгагенским критериям членства в Европейском Союзе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", объявила пресс-служба грузинского правительства.

Отмечается, что отчет, разработанный в соответствии с Копенгагенскими критериями, состоит из 35 разделов и охватывает деятельность, осуществленную Грузией в течение последнего года на пути к интеграции в Евросоюз.

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Отчет, составленный по требованию Еврокомиссии, содержит законодательные, институциональные и другие виды деятельности, осуществленные с мая 2022 года. Подчеркивается, что это первый отчет о соответствии критериям членства в ЕС.

В связи с предоставлением Грузии европейской перспективы в июне 2022 года Еврокомиссия будет ежегодно разрабатывать отчет об оценке европейской интеграции Грузии вместе с другими странами, которые находятся в процессе вступления в ЕС.

Ожидается, что следующий такой отчет будет опубликован Европейской комиссией осенью, на основании которого Европейский совет рассмотрит вопрос о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС в конце 2023 года.

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В прошлом году, кроме признания европейской перспективы, Грузия получила рекомендации Еврокомиссии из 12 пунктов, которые должна выполнить для того, чтобы дальше получить кандидатский статус. Среди них – преодоление поляризации в обществе, деолигархизация, реформа судебной и избирательной системы.

В конце 2022 года во власти Грузии заявляли, что считают уже выполненными все рекомендации Еврокомиссии.

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