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У Фінляндії заморозили землю й нерухомість Російського центру науки і культури

"Європейська правда"Вівторок, 18 квітня 2023, 23:24
У Фінляндії заморозили землю й нерухомість Російського центру науки і культури
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Виконавча служба Фінляндії на запит міністерства закордонних справ заморозила земельну ділянку, на якій розташований Російський центр науки і культури в Гельсінкі, а також об’єкти нерухомості, які йому належать.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Helsingin Sanomat.

Згідно з рішенням, ухваленим 11 квітня, заморожується земля площею 3326 квадратних метрів й офісна будівля центру площею 3926 квадратних метрів, які за офіційними документами належать державі Росія, а до того – Союзу Радянських Соціалістичних Республік.

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Додатково були арештовані п’ять квартир у столиці Фінляндії, а на ще дві – накладено тимчасовий арешт. Вартість кожної з квартир, площі яких коливаються від 36 до 175 квадратних метрів, оцінюється у 200-300 тисяч євро.

Стверджується, що ця нерухомість, як і Російський центр науки і культури в Гельсінкі, належать російському фонду "Росспівробітництво", який діє під егідою Міністерства закордонних справ Росії та потрапив під санкції ЄС.

У Фінляндії вважають, що Російський центр науки й культури є не лише частиною "м'якої сили" Росії, але й може використовуватись для шпигунської діяльності.

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Фінляндія заморожує активи осіб, внесених до санкцій ЄС проти Росії, з весни 2022 року. У минулому арешти та інші заморожування стосувалися переважно активів російських олігархів, але тепер арешт стосується і російських державних активів, зазначає HS

Заморожування активів є тимчасовим заходом, під час якого Росія не має права передавати, відчужувати або передавати в заставу активи. Воно діятиме протягом трьох тижнів, протягом яких компетентні органи визначать, чи перебувають земельні ділянки та офісні будівлі у власності, володінні або під контролем підсанкційної особи.

Нагадаємо, в лютому Румунія взагалі закрила Російський центр культури і науки в Бухаресті.

Теми: ФінляндіяРосіясанкції
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