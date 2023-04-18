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В Финляндии заморозили землю и недвижимость Российского центра науки и культуры

"Европейская правда"Вторник, 18 апреля 2023, 23:24
В Финляндии заморозили землю и недвижимость Российского центра науки и культуры
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Исполнительная служба Финляндии на запрос министерства иностранных дел заморозила земельный участок, на котором расположен Российский центр науки и культуры в Хельсинки, а также объекты недвижимости, которые ему принадлежат.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Helsingin Sanomat.

Согласно решению, принятому 11 апреля, замораживается земля площадью 3326 квадратных метров и офисное здание центра площадью 3926 квадратных метров, которые по официальным документам принадлежат государству Россия, а до того – Союзу Советских Социалистических Республик.

Дополнительно были арестованы пять квартир в столице Финляндии, а на еще две – наложен временный арест. Стоимость каждой из квартир, площади которых колеблются от 36 до 175 квадратных метров, оценивается в 200-300 тысяч евро.

Утверждается, что эта недвижимость, как и Российский центр науки и культуры в Хельсинки, принадлежат российскому фонду "Россотрудничество", который действует под эгидой Министерства иностранных дел России и попал под санкции ЕС.

В Финляндии считают, что Российский центр науки и культуры является не только частью "мягкой силы" России, но и может использоваться для шпионской деятельности.

Финляндия замораживает активы лиц, внесенных в санкции ЕС против России, с весны 2022 года. В прошлом аресты и другие замораживания касались преимущественно активов российских олигархов, но теперь арест касается и российских государственных активов, отмечает HS

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Замораживание активов является временной мерой, во время которой Россия не имеет права передавать, отчуждать или передавать в залог активы. Оно будет действовать в течение трех недель, в течение которых компетентные органы определят, находятся ли земельные участки и офисные здания в собственности, владении или под контролем подсанкционного лица.

Напомним, в феврале Румыния вообще закрыла Российский центр культуры и науки в Бухаресте.

Темы: ФинляндияРосcиясанкции
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