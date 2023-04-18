В Італії члени мафії пропонують компенсацію родині хлопця, якого вони "помилково" вбили
Лідери неаполітанської мафії "Польверіно" запропонували 150 тисяч євро сім’ї Джуліо Джаччо, якого вони понад десятиліття тому застрелили, переплутавши із іншою людиною.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в матеріалі Corriere della Sera.
У 2000 році "Польверіно" вирішили помститись чоловікові, який нібито спав із сестрою одного із членів клану. Двоє мафіозі, Карло Наппі й Сальваторе Каммарота, перевдяглись у фальшивих поліцейських і вистежили Джаччо, якого вони прийняли за коханця сестри члена мафії.
Наппі й Каммарота наказали 26-річному Джаччо пройти з ними нібито для перевірки документів. Після цього чоловік зник, і про його долю не було відомо ані поліції, ані рідним.
У 2015 році колишній член "Польверіно" заявив, що Наппі й Каммарота вбили Джаччо пострілом у голову, а його тіло розчинили в кислоті. А позаяк зуби не розчинялись, вони їх нібито вибили молотком.
Перед початком суду у справі у вівторок мафіозі запропонували сім’ї Джаччо – матері й братам – компенсацію через помилкове вбивство: 30 тисяч євро готівкою і ще 120 тисяч євро у формі нерухомості.
"Це був спосіб отримати більш м'який вирок, ніж довічне ув'язнення, а також імовірне прохання про скорочений судовий розгляд", – зазначає Corriere della Sera, додаючи, що йдеться про максимальну компенсацію, яку, за словами мафіозі, вони можуть дозволити.
Але сім'я Джаччо відмовилась від компенсації. У заяві, зачитаній адвокатом від імені родичів убитого, вказано: ""Життя Джуліо не має ціни: через 23 роки єдине, у що вірить сім'я, – це правосуддя, якому вони довірилися".
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