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В Італії члени мафії пропонують компенсацію родині хлопця, якого вони "помилково" вбили

"Європейська правда"Вівторок, 18 квітня 2023, 23:52
В Італії члени мафії пропонують компенсацію родині хлопця, якого вони помилково вбили
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Лідери неаполітанської мафії "Польверіно" запропонували 150 тисяч євро сім’ї Джуліо Джаччо, якого вони понад десятиліття тому застрелили, переплутавши із іншою людиною.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в матеріалі Corriere della Sera.

У 2000 році "Польверіно" вирішили помститись чоловікові, який нібито спав із сестрою одного із членів клану. Двоє мафіозі, Карло Наппі й Сальваторе Каммарота, перевдяглись у фальшивих поліцейських і вистежили Джаччо, якого вони прийняли за коханця сестри члена мафії.

Наппі й Каммарота наказали 26-річному Джаччо пройти з ними нібито для перевірки документів. Після цього чоловік зник, і про його долю не було відомо ані поліції, ані рідним.

У 2015 році колишній член "Польверіно" заявив, що Наппі й Каммарота вбили Джаччо пострілом у голову, а його тіло розчинили в кислоті. А позаяк зуби не розчинялись, вони їх нібито вибили молотком.

Перед початком суду у справі у вівторок мафіозі запропонували сім’ї Джаччо – матері й братам – компенсацію через помилкове вбивство: 30 тисяч євро готівкою і ще 120 тисяч євро у формі нерухомості.

"Це був спосіб отримати більш м'який вирок, ніж довічне ув'язнення, а також імовірне прохання про скорочений судовий розгляд", – зазначає Corriere della Sera, додаючи, що йдеться про максимальну компенсацію, яку, за словами мафіозі, вони можуть дозволити.

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Але сім'я Джаччо відмовилась від компенсації. У заяві, зачитаній адвокатом від імені родичів убитого, вказано: ""Життя Джуліо не має ціни: через 23 роки єдине, у що вірить сім'я, – це правосуддя, якому вони довірилися".

Читайте також: Боротьба з "вірусом" мафії: як Італія провела наймасштабніше очищення влади від криміналу.

Теми: Італіякримінал
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