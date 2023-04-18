Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Италии члены мафии предлагают компенсацию семье парня, которого они "по ошибке" убили

"Европейская правда"Вторник, 18 апреля 2023, 23:52
В Италии члены мафии предлагают компенсацию семье парня, которого они по ошибке убили
скриншот

Лидеры неаполитанской мафии "Польверино" предложили 150 тысяч евро семье Джулио Джаччо, которого они более десятилетия назад застрелили, перепутав с другим человеком.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в материале Corriere della Sera.

В 2000 году "Польверино" решили отомстить мужчине, который якобы спал с сестрой одного из членов клана. Двое мафиози, Карло Наппи и Сальваторе Каммарота, переоделись в фальшивых полицейских и выследили Джаччо, которого они приняли за любовника сестры члена мафии.

Наппи и Каммарота приказали 26-летнему Джаччо пройти с ними якобы для проверки документов. После этого мужчина исчез, и о его судьбе не было известно ни полиции, ни родным.

В 2015 году бывший член "Польверино" заявил, что Наппи и Каммарота убили Джаччо выстрелом в голову, а его тело растворили в кислоте. А поскольку зубы не растворялись, они их якобы выбили молотком.

Перед началом суда по делу во вторник мафиози предложили семье Джаччо – матери и братьям – компенсацию за ложное убийство: 30 тысяч евро наличными и еще 120 тысяч евро в форме недвижимости.

"Это был способ получить более мягкий приговор, чем пожизненное заключение, а также вероятную просьбу о сокращенном судебном разбирательстве", – отмечает Corriere della Sera, добавляя, что речь идет о максимальной компенсации, которую, по словам мафиози, они могут позволить.

ВИДЕО ДНЯ

Но семья Джаччо отказалась от компенсации. В заявлении, зачитанном адвокатом от имени родственников убитого, указано: ""Жизнь Джулио не имеет цены: через 23 года единственное, во что верит семья, – это правосудие, которому они доверились".

Читайте также: Борьба с "вирусом" мафии: как Италия провела самую масштабную очистку власти от криминала.

Темы: Италиякриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Качиньский видит признаки того, что война может закончиться компромиссом, а не полным урегулированием

У Байдена считают, что неудача при контрнаступлении может скорректировать цели Киева – СМИ

Оккупанты накапливают ракеты, чтобы остановить контрнаступление - Буданов

Вице-спикер парламента Венгрии: Украине нужно разрешение России, чтобы вступить в НАТО

ЕС и Украина будут признавать и выполнять судебные решения друг друга

Китай заявил, что уважает суверенитет всех бывших советских государств

Все новости...
Италия
Италия передала Украине часть самоходных гаубиц М109 – СМИ
Италия установила для OpenAI дедлайн до конца апреля, чтобы удовлетворить требования по ChatGPT
Италия ввела чрезвычайное положение из-за мигрантов
Последние новости
21:20
Fox News прекратила сотрудничество с "американским Соловьевым" Такером Карлсоном
21:19
К Путину на парад 9 мая приедет только один президент
20:51
Партизаны взорвали блокпост оккупантов возле Олешек на Херсонщине
20:49
ЕС готовит предложения для ключевых партнеров, чтобы отвернуть их от России и Китая - СМИ
20:41
"Укрзализныця" возобновила транзит зерна через Польшу
20:17
Когда выгоним агрессора, то Украина должна получить достойное место в инфраструктуре безопасности - Зеленский
20:14
Защитники за день сбили 9 дронов оккупантов, из них 6 "Шахедов" - Воздушные силы
20:11
В ЦОЗ назвали процент смертности от COVID-19 в Украине
19:58
Качиньский видит признаки того, что война может закончиться компромиссом, а не полным урегулированием
19:46
В НАБУ озвучили "стоимость" разблокировки налоговой накладной
Все новости...
Реклама: