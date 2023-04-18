В Италии члены мафии предлагают компенсацию семье парня, которого они "по ошибке" убили

Лидеры неаполитанской мафии "Польверино" предложили 150 тысяч евро семье Джулио Джаччо, которого они более десятилетия назад застрелили, перепутав с другим человеком.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в материале Corriere della Sera.

В 2000 году "Польверино" решили отомстить мужчине, который якобы спал с сестрой одного из членов клана. Двое мафиози, Карло Наппи и Сальваторе Каммарота, переоделись в фальшивых полицейских и выследили Джаччо, которого они приняли за любовника сестры члена мафии.

Наппи и Каммарота приказали 26-летнему Джаччо пройти с ними якобы для проверки документов. После этого мужчина исчез, и о его судьбе не было известно ни полиции, ни родным.

В 2015 году бывший член "Польверино" заявил, что Наппи и Каммарота убили Джаччо выстрелом в голову, а его тело растворили в кислоте. А поскольку зубы не растворялись, они их якобы выбили молотком.

Перед началом суда по делу во вторник мафиози предложили семье Джаччо – матери и братьям – компенсацию за ложное убийство: 30 тысяч евро наличными и еще 120 тысяч евро в форме недвижимости.

"Это был способ получить более мягкий приговор, чем пожизненное заключение, а также вероятную просьбу о сокращенном судебном разбирательстве", – отмечает Corriere della Sera, добавляя, что речь идет о максимальной компенсации, которую, по словам мафиози, они могут позволить.

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Но семья Джаччо отказалась от компенсации. В заявлении, зачитанном адвокатом от имени родственников убитого, указано: ""Жизнь Джулио не имеет цены: через 23 года единственное, во что верит семья, – это правосудие, которому они доверились".

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