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Fox News заплатить системі голосування США понад $787 млн через позов за наклеп

"Українська правда"Середа, 19 квітня 2023, 01:37
Fox News заплатить системі голосування США понад $787 млн через позов за наклеп
фото: wikipedia

Між виданням Fox News і американською системою голосування Dominion Voting Systems укладена угода, вартість якої становить 787,5 млн доларів.

Джерело: CNN

Деталі: Видання зазначає, що в останню мить було досягнуто мирової угоди в історичній справі про наклеп між Fox News і Dominion Voting Systems, про що сторони оголосили у вівторок в суді.

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За словами адвоката Dominion Джастіна Нельсона, сума угоди між Fox News і Dominion Voting Systems становить 787 500 000 доларів.

Нельсон заявив на пресконференції у вівторок, що мирова угода є "підтвердженням правоти і відповідальності".

"Ми раді, що досягли врегулювання нашого спору з компанією Dominion Voting Systems", – йдеться в заяві Fox News.

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"Fox визнав, що поширював брехню про Dominion, яка завдала величезної шкоди моїй компанії…", – заявив Джон Поулос, генеральний директор Dominion Voting Systems.

У матеріалі йдеться, що за умовами угоди Fox News не доведеться визнавати в ефірі, що він говорив неправду про виборчі системи Dominion Voting Systems.

У своїй заяві Fox News визнав, що в ефірі прозвучала неправдива інформація. Але провідні ведучі правого телеканалу не будуть зобов'язані в рамках мирової угоди визнавати брехню, що прозвучала в ефірі після виборів 2020 року.

Також уточнюється, що в позові Dominion вимагав відшкодування збитків від Fox News на суму 1,6 мільярда доларів.

Теми: СШАЗМІсуд
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