Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Fox News заплатить системі голосування США понад $787 млн через позов за наклеп

"Українська правда"Середа, 19 квітня 2023, 01:37
Fox News заплатить системі голосування США понад $787 млн через позов за наклеп
фото: wikipedia

Між виданням Fox News і американською системою голосування Dominion Voting Systems укладена угода, вартість якої становить 787,5 млн доларів.

Джерело: CNN

Деталі: Видання зазначає, що в останню мить було досягнуто мирової угоди в історичній справі про наклеп між Fox News і Dominion Voting Systems, про що сторони оголосили у вівторок в суді.

За словами адвоката Dominion Джастіна Нельсона, сума угоди між Fox News і Dominion Voting Systems становить 787 500 000 доларів.

Нельсон заявив на пресконференції у вівторок, що мирова угода є "підтвердженням правоти і відповідальності".

"Ми раді, що досягли врегулювання нашого спору з компанією Dominion Voting Systems", – йдеться в заяві Fox News.

"Fox визнав, що поширював брехню про Dominion, яка завдала величезної шкоди моїй компанії…", – заявив Джон Поулос, генеральний директор Dominion Voting Systems.

ВІДЕО ДНЯ

У матеріалі йдеться, що за умовами угоди Fox News не доведеться визнавати в ефірі, що він говорив неправду про виборчі системи Dominion Voting Systems.

У своїй заяві Fox News визнав, що в ефірі прозвучала неправдива інформація. Але провідні ведучі правого телеканалу не будуть зобов'язані в рамках мирової угоди визнавати брехню, що прозвучала в ефірі після виборів 2020 року.

Також уточнюється, що в позові Dominion вимагав відшкодування збитків від Fox News на суму 1,6 мільярда доларів.

Теми: СШАЗМІсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

До Путіна на парад 9 травня приїде лише один президент

Качинський бачить ознаки того, що війна може закінчитися компромісом, а не остаточним врегулюванням

У Байдена вважають, що невдача при контрнаступі може скорегувати цілі Києва – ЗМІ

Окупанти накопичують ракети, щоб зупинити контрнаступ - Буданов

Віцеспікерка парламенту Угорщини: Україні треба дозвіл Росії, щоб вступити в НАТО

ЄС і Україна визнаватимуть та виконуватимуть судові рішення одне одного

Усі новини...
США
Пентагон підтвердив: перші БМП Bradley вже на полі бою в Україні
США застерегли РФ: заборонено доступ до секретних американських технологій на ЗАЕС
Західні чиновники вважають, що витік документів не змінив ситуацію на фронті в Україні – ЗМІ
Останні новини
22:49
НБУ перекаже в бюджет рекордний прибуток
22:33
Президент Литви: Ми повинні перетнути всі "червоні лінії" у військовій допомозі України
22:19
Суд відправив під нічний домашній арешт офіцера НГУ, який знущався над військовими
21:59
Глава дипломатії ЄС про мирні пропозиції Китаю та Бразилії: Їдьте говорити до Києва
21:43
Новини 24 квітня: "Нафтогаз" націлився на збільшення видобутку газу, світ збільшує витрати на армії
21:27
Боррель: Надання боєприпасів Україні має прискоритись найближчими днями
21:20
Fox News припинила співпрацю з "американським Соловйовим" Такером Карлсоном
21:19
До Путіна на парад 9 травня приїде лише один президент
20:51
Партизани висадили у повітря блокпост окупантів біля Олешок на Херсонщині
20:49
ЄС готує пропозиції для ключових партнерів, щоб відвернути їх від Росії та Китаю – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: