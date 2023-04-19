Fox News заплатит системе голосования США более $787 млн из-за иска за клевету
Между изданием Fox News и американской системой голосования Dominion Voting Systems заключено соглашение, стоимость которого составляет 787,5 млн долларов.
Источник: CNN
Детали: Издание отмечает, что в последний момент было достигнуто мировое соглашение в историческом деле о клевете между Fox News и Dominion Voting Systems, о чем стороны объявили во вторник в суде.
По словам адвоката Dominion Джастина Нельсона, сумма сделки между Fox News и Dominion Voting Systems составляет 787 500 000 долларов.
Нельсон заявил на пресс-конференции во вторник, что мировое соглашение является "подтверждением правоты и ответственности".
"Мы рады, что достигли урегулирования нашего спора с компанией Dominion Voting Systems", - говорится в заявлении Fox News.
"Fox признал, что распространял ложь о Dominion, которая нанесла огромный ущерб моей компании...", - заявил Джон Поулос, генеральный директор Dominion Voting Systems.
В материале говорится, что по условиям соглашения Fox News не придется признавать в эфире, что он говорил неправду об избирательных системах Dominion Voting Systems.
В своем заявлении Fox News признал, что в эфире прозвучала ложная информация. Но ведущие ведущие правого телеканала не будут обязаны в рамках мирового соглашения признавать ложь, прозвучавшую в эфире после выборов 2020 года.
Также уточняется, что в иске Dominion требовал возмещения убытков от Fox News на сумму 1,6 миллиарда долларов.