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Fox News заплатит системе голосования США более $787 млн из-за иска за клевету

"Украинская правда"Среда, 19 апреля 2023, 01:37
Fox News заплатит системе голосования США более $787 млн из-за иска за клевету
фото: wikipedia

Между изданием Fox News и американской системой голосования Dominion Voting Systems заключено соглашение, стоимость которого составляет 787,5 млн долларов.

Источник: CNN

Детали: Издание отмечает, что в последний момент было достигнуто мировое соглашение в историческом деле о клевете между Fox News и Dominion Voting Systems, о чем стороны объявили во вторник в суде.

По словам адвоката Dominion Джастина Нельсона, сумма сделки между Fox News и Dominion Voting Systems составляет 787 500 000 долларов.

Нельсон заявил на пресс-конференции во вторник, что мировое соглашение является "подтверждением правоты и ответственности".

"Мы рады, что достигли урегулирования нашего спора с компанией Dominion Voting Systems", - говорится в заявлении Fox News.

"Fox признал, что распространял ложь о Dominion, которая нанесла огромный ущерб моей компании...", - заявил Джон Поулос, генеральный директор Dominion Voting Systems.

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В материале говорится, что по условиям соглашения Fox News не придется признавать в эфире, что он говорил неправду об избирательных системах Dominion Voting Systems.

В своем заявлении Fox News признал, что в эфире прозвучала ложная информация. Но ведущие ведущие правого телеканала не будут обязаны в рамках мирового соглашения признавать ложь, прозвучавшую в эфире после выборов 2020 года.

Также уточняется, что в иске Dominion требовал возмещения убытков от Fox News на сумму 1,6 миллиарда долларов.

Темы: СШАСМИсуд
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