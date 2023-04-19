Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кремль застосовує секретну зброю проти Starlink в Україні – ЗМІ

"Українська правда"Середа, 19 квітня 2023, 02:52
Кремль застосовує секретну зброю проти Starlink в Україні – ЗМІ
ФОТО: GETTY IMAGES

Росія оприлюднила секретну зброю для ураження супутника SpaceX Starlink в Україні

Росія намагається перекрити доступ українських військ до інтернету через супутниковий зв'язок Starlink.

Джерело: The Washington Post із посиланням на секретну доповідь американської розвідки

Реклама:

Деталі: За даними, що є в розпорядженні видання, Москва місяцями експериментувала зі своїми системами радіоелектронної боротьби "Тобол", намагаючись порушити передачу даних Starlink в Україні.

Згідно з висновками зазначається, що програма, "нібито розроблена для захисту супутників Кремля, може бути застосована для атаки на супутники, які використовують його супротивники".

Компанія SpaceX, якій належить Starlink, відмовилася від коментарів. Минулої весни Маск коротко прокоментував спроби Кремля атакувати цю технологію, зазначивши, що, хоча Starlink продемонстрував свою стійкість до таких спроб "глушіння і злому", росіяни, схоже, активізують свої зусилля.

ВІДЕО ДНЯ

Костянтин Жура, речник Міністерства оборони України, заявив, що офіційні особи в Києві знають про зусилля Росії і "вживають заходів для їх нейтралізації". Посольство Росії у Вашингтоні не відповіло на запит про коментар.

Видання нагадує, що Starlink виявилися життєво необхідними для українських військових, які покладаються на них для зв'язку на полі бою і передачі розвідувальних даних. Оскільки російські війська виводять з ладу інші засоби зв'язку, в тому числі радіостанції і мобільні телефони, але супутникові сигнали важче перебити.

Залишається незрозумілим, чи були перебої в роботі Starlink, про які повідомлялося в Україні, результатом російських експериментів з "Тоболом" або іншими засобами глушіння, наприклад "Тірада-2".

Українські війська повідомляли про порушення зв'язку в жовтні, коли вони просувалися до російських позицій під час успішних контрнаступів на півдні і сході. Тоді було припущення, що SpaceX обмежила доступ до інтернету в цих районах, щоб росіяни не могли ним користуватися.

Аналітики виявили щонайменше сім комплексів "Тобол" в Росії, всі вони розташовані поруч з об'єктами, що використовуються для відстеження супутників.

Хоча розміщення Росією комплексів "Тобол" по всій країні може свідчити про те, що вони використовуються в оборонних цілях, три об'єкти, про які йдеться в оцінці американської розвідки – один під Москвою, один поблизу Криму і ще один у Калінінграді – є найближчими до України, що робить їх придатними для атаки українських засобів зв’язку.

Теми: інтернетвійнаМаскРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

Усі новини...
Зеленський побував на передовій в Авдіївці
Біля Бахмута йдуть важкі бої, поблизу Авдіївки атаки росіян захлинулись – Генштаб
Після зустрічі Лукашенка з Пушиліним МЗС викликає посла України в Білорусі
Росіяни атакували Одещину "Шахедами", влучили в об’єкт інфраструктури
Останні новини
18:55
Зеленський: Усі чиновники мали бути моральним прикладом під час війни, але такого нема   
18:54
У "Дії" з'явиться інтерактивна карта укриттів
18:53
Зеленський заявив, що планує зменшити уряд "ще більше"
18:48
Мобілізація коштуватиме Україні додаткових 500 мільярдів - Зеленський
18:47
Зеленський: Ніхто не знає, коли закінчиться війна, але можна й країну про… зі скепсисом
18:31
Зеленський: Я впевнений, що США нас не зрадять
18:30
Фахівець з міжнародних відносин очолив Держлісагентство
18:22
Росія має компенсувати "Нафтогазу" збитки в Криму – суд Британії 
18:18
У "Дії" можна буде подати скаргу на укриття або знайти найближче на інтерактивній мапі
18:14
На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський
Усі новини...
Реклама: