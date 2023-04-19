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Кремль применяет секретное оружие против Starlink в Украине – СМИ

"Украинская правда"Среда, 19 апреля 2023, 02:52
Кремль применяет секретное оружие против Starlink в Украине – СМИ
ФОТО: GETTY IMAGES

Россия обнародовала секретное оружие для поражения спутника SpaceX Starlink в Украине

Россия пытается перекрыть доступ украинских войск к интернету через спутниковую связь Starlink.

Источник: The Washington Post со ссылкой на секретный доклад американской разведки

Детали: По данным, имеющимся в распоряжении издания, Москва месяцами экспериментировала со своими системами радиоэлектронной борьбы "Тобол", пытаясь нарушить передачу данных Starlink в Украине.

Согласно выводам отмечается, что программа, "якобы разработанная для защиты спутников Кремля, может быть применена для атаки на спутники, которые используют его противники".

Компания SpaceX, которой принадлежит Starlink, отказалась от комментариев. Прошлой весной Маск кратко прокомментировал попытки Кремля атаковать эту технологию, отметив, что, хотя Starlink продемонстрировал свою устойчивость к таким попыткам "глушения и взлома", россияне, похоже, активизируют свои усилия.

Константин Жура, представитель Министерства обороны Украины, заявил, что официальные лица в Киеве знают об усилиях России и "принимают меры для их нейтрализации". Посольство России в Вашингтоне не ответило на запрос о комментарии.

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Издание напоминает, что Starlink оказались жизненно необходимыми для украинских военных, которые полагаются на них для связи на поле боя и передачи разведывательных данных. Поскольку российские войска выводят из строя другие средства связи, в том числе радиостанции и мобильные телефоны, но спутниковые сигналы труднее перебить.

Остается непонятным, были ли перебои в работе Starlink, о которых сообщалось в Украине, результатом российских экспериментов с "Тоболом" или другими средствами глушения, например "Тирада-2".

Украинские войска сообщали о нарушениях связи в октябре, когда они продвигались к российским позициям во время успешных контрнаступлений на юге и востоке. Тогда было предположение, что SpaceX ограничила доступ к интернету в этих районах, чтобы россияне не могли им пользоваться.

Аналитики обнаружили по меньшей мере семь комплексов "Тобол" в России, все они расположены рядом с объектами, используемыми для отслеживания спутников.

Хотя размещение Россией комплексов "Тобол" по всей стране может свидетельствовать о том, что они используются в оборонных целях, три объекта, о которых говорится в оценке американской разведки - один под Москвой, один вблизи Крыма и еще один в Калининграде - являются ближайшими к Украине, что делает их пригодными для атаки украинских средств связи.

Темы: интернетвойнаМаскРосcия
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