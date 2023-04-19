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Байден продовжив блокування російських суден у портах США

"Українська правда"Середа, 19 квітня 2023, 04:08
Байден продовжив блокування російських суден у портах США
фото: twitter Байдена

Президент Джо Байден продовжив дію заборони на рух російських суден у портах США.

Джерело: указ Байдена

Дослівно: "Політика та дії уряду Російської Федерації щодо продовження навмисної, невиправданої, неспровокованої та жорстокої війни проти України продовжують становити національну надзвичайну ситуацію через порушення або загрозу порушення міжнародних відносин Сполучених Штатів".

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Деталі: Дія наказу про блокування російських суден у портах США мала закінчитися цього тижня, але була продовжена на рік.

Теми: СШАпортиРосія
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