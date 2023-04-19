Байден продовжив блокування російських суден у портах США

Президент Джо Байден продовжив дію заборони на рух російських суден у портах США.

Джерело: указ Байдена

Дослівно: "Політика та дії уряду Російської Федерації щодо продовження навмисної, невиправданої, неспровокованої та жорстокої війни проти України продовжують становити національну надзвичайну ситуацію через порушення або загрозу порушення міжнародних відносин Сполучених Штатів".

Деталі: Дія наказу про блокування російських суден у портах США мала закінчитися цього тижня, але була продовжена на рік.