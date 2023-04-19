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Байден продлил блокировку российских судов в портах США

"Украинская правда"Среда, 19 апреля 2023, 04:08
Байден продлил блокировку российских судов в портах США
фото: twitter Байдена

Президент Джо Байден продлил действие запрета на движение российских судов в портах США.

Источник: указ Байдена

Дословно: "Политика и действия правительства Российской Федерации по продолжению умышленной, неоправданной, неспровоцированной и жестокой войны против Украины продолжают представлять национальную чрезвычайную ситуацию из-за нарушения или угрозы нарушения международных отношений Соединенных Штатов".

Детали: Действие приказа о блокировании российских судов в портах США должно было закончиться на этой неделе, но было продлено на год.

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Темы: СШАпортыРосcия
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