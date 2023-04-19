Росія імпортує технології Заходу для зброї в обхід санкцій – ЗМІ

Росія отримує мікросхеми для розробки зброї через інші країни, у такий спосіб обходячи запроваджені санкції.

Джерело: The New York Times

Дослівно: "Наприкінці минулого місяця посадовці США та Європейського Союзу обмінялися інформацією про заборонені технології на мільйони доларів, які просочуються крізь шпарини їхніх оборонних систем на територію Росії".

Реклама:

Деталі: Поінформовані особи відзначили різке зростання обсягів продажу мікросхем та інших електронних компонентів до Росії через Вірменію, Казахстан та інші країни.

Крім того, вони надали інформацію про потік восьми особливо чутливих категорій мікросхем та інших електронних пристроїв, які, на їхню думку, є критично важливими для розробки зброї, в тому числі російських крилатих ракет, якими б’ють по Україні.

У матеріалі йдеться, що США і союзники ведуть боротьбу за те, щоб мікросхеми, необхідні для систем озброєння, безпілотників і танків, не потрапили до рук росіян.

ВІДЕО ДНЯ

Але остаточно позбавити Росію доступу до мікросхем непросто, хоча її здатність виробляти зброю зменшилася через західні санкції.

Видання зазначає про парадоксальний результат: поки Сполучені Штати і Європейський Союз об'єднуються, щоб надати українцям зброю для продовження боротьби з Росією, їхні власні технології використовуються Росією для боротьби у відповідь.

Прямі продажі мікросхем до Росії зі Сполучених Штатів та їхніх союзників впали до нуля. Американські чиновники заявляють, що Росія вже вичерпала більшу частину своїх запасів найточнішої зброї і була змушена замінити її менш якісними або контрафактними деталями, які роблять її зброю менш точною.

Але дані про торгівлю показують, що інші країни втрутилися, щоб забезпечити Росію частиною того, що їй потрібно.

Після різкого падіння одразу після вторгнення в Україну російський імпорт мікросхем знову почав зростати, особливо з Китаю. За даними аналітичного центру Silverado Policy Accelerator, імпорт у період з жовтня по січень щомісяця становив 50 і більше відсотків від середнього довоєнного рівня.

Видання пише: "Досі російські військові, схоже, покладалися на великі запаси електроніки та озброєння, які вони накопичили до вторгнення. Але ці запаси можуть вичерпатися, що робить для Росії більш нагальною потребу в нових поставках".

Але звіт, опублікований у вівторок незалежною групою Conflict Armament Research, яка досліджує російську зброю, знайдену на полі бою, виявив перший відомий приклад використання Росією чипів, виготовлених після початку вторгнення.

В одному з документів, пише The New York Times, йдеться про те, що у 2022 році Вірменія імпортувала на 515% більше чіпів і процесорів зі Сполучених Штатів і на 212% більше з Європейського Союзу, ніж у 2021 році. Потім Вірменія експортувала 97% цієї продукції до Росії.

Представники адміністрації Байдена заявляють, що поставки до Росії та Білорусі електронного обладнання впали на 41% у період з 2021 по 2022 рік, оскільки США та їхні союзники розширили санкції в усьому світі.