Россия импортирует технологии Запада для оружия в обход санкций – СМИ

Россия получает микросхемы для разработки оружия через другие страны, таким образом обходя введенные санкции.

Источник: The New York Times

Дословно: "В конце прошлого месяца чиновники США и Европейского Союза обменялись информацией о запрещенных технологиях на миллионы долларов, которые просачиваются сквозь щели их оборонных систем на территорию России".

Детали: Информированные лица отметили резкий рост объемов продажи микросхем и других электронных компонентов в Россию через Армению, Казахстан и другие страны.

Кроме того, они предоставили информацию о потоке восьми особо чувствительных категорий микросхем и других электронных устройств, которые, по их мнению, являются критически важными для разработки оружия, в том числе российских крылатых ракет, которыми бьют по Украине.

В материале говорится, что США и союзники ведут борьбу за то, чтобы микросхемы, необходимые для систем вооружения, беспилотников и танков, не попали в руки россиян.

Но окончательно лишить Россию доступа к микросхемам непросто, хотя ее способность производить оружие уменьшилась из-за западных санкций.

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Издание отмечает парадоксальный результат: пока Соединенные Штаты и Европейский Союз объединяются, чтобы предоставить украинцам оружие для продолжения борьбы с Россией, их собственные технологии используются Россией для ответной борьбы.

Прямые продажи микросхем в Россию из Соединенных Штатов и их союзников упали до нуля. Американские чиновники заявляют, что Россия уже исчерпала большую часть своих запасов самого точного оружия и была вынуждена заменить его менее качественными или контрафактными деталями, которые делают ее оружие менее точным.

Но данные о торговле показывают, что другие страны вмешались, чтобы обеспечить Россию частью того, что ей нужно.

После резкого падения сразу после вторжения в Украину российский импорт микросхем снова начал расти, особенно из Китая. По данным аналитического центра Silverado Policy Accelerator, импорт в период с октября по январь ежемесячно составлял 50 и более процентов от среднего довоенного уровня.

Издание пишет: "До сих пор российские военные, похоже, полагались на большие запасы электроники и вооружения, которые они накопили до вторжения. Но эти запасы могут иссякнуть, что делает для России более насущной потребность в новых поставках".

Но отчет, опубликованный во вторник независимой группой Conflict Armament Research, которая исследует российское оружие, найденное на поле боя, обнаружил первый известный пример использования Россией чипов, изготовленных после начала вторжения.

В одном из документов, пишет The New York Times, говорится, что в 2022 году Армения импортировала на 515% больше чипов и процессоров из Соединенных Штатов и на 212% больше из Европейского Союза, чем в 2021 году. Затем Армения экспортировала 97% этой продукции в Россию.

Представители администрации Байдена заявляют, что поставки в Россию и Беларусь электронного оборудования упали на 41% в период с 2021 по 2022 год, поскольку США и их союзники расширили санкции во всем мире.