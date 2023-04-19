ЗМІ країн Північної Європи розкрили секретні операції РФ у водах довкола своїх держав

Російські військові та цивільні "кораблі-привиди" пересуваються в Балтійському і Північному морях та збирають дані для диверсій проти вітрових електростанцій, газопроводів і кабелів зв’язку.

Про це свідчить спільне розслідування громадських мовників Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії, повідомляє "Європейська правда".

Діяльність російської розвідки розкрили, коли скандинавські телерадіомовні компанії DK, NRK, SVT і Yle досліджували інформацію про радіотрафік і місцезнаходження російських кораблів довкола своїх держав.

Велика кількість російських військових і цивільних кораблів у водах навколо Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції вивчають дно моря за допомогою спецобладнання та з’ясовують, як пов’язана інфраструктура цих країн.

На думку експертів, метою Росії є отримання інформації, яка б дозволила їй саботувати, серед іншого, розподіл електроенергії Північно-Західної Європи або здійснити диверсії, у тому числі шляхом перерізання кабелів живлення та передачі даних через Атлантику та до решти Європи.

Згідно з розслідуванням, у водах Північної Європи плавають російські "кораблі-привиди". Це судна, які вимкнули свої так звані передавачі AIS і не повідомляють про своє місцезнаходження.

Прикладом є корабель ВМС Росії "Адмірал Володимирський". Офіційно він займається морськими дослідженнями, але, за даними джерел, його також використовують для розвідувальної роботи.

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Зокрема, судно переміщувалося в околицях семи вітрових електростанцій біля узбережжя Британії та Нідерландів під час однієї місії. Корабель сповільнювався, коли наближався до районів, де є віторові електростанції.

Коли журналісти підійшли до судна на невеликому човні, вони зіткнулися з людиною в балаклаві, яка тримала зброю, схожу на військову штурмову гвинтівку.

Той самий корабель помітили біля узбережжя Шотландії минулого року під час входу в Морей-Ферт 10 листопада, приблизно за 30 морських миль на схід від Лоссімута, де базується флот морських патрульних літаків Королівських ВПС.

Офіцер данської контррозвідки зазначив журналістам, що РФ готує диверсійні плани на випадок повного конфлікту із Заходом. Глава норвезької розвідки наголосив розслідувачам, що ця військова програма є дуже важливою для Росії та її контролюють безпосередньо з Москви.

Нагадаємо, 16 березня НАТО і ЄС провели перше засідання, присвячене заснуванню нової Цільової групи з питань стійкості критично важливої інфраструктури на тлі російської загрози.

Раніше Європейська комісія запропонувала оновити Стратегію морської безпеки ЄС, яка передбачає проведення спільних військово-морських навчань і патрулювання з метою захисту критично важливої морської інфраструктури на морі.