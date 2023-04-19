СМИ стран Северной Европы раскрыли секретные операции РФ в водах вокруг своих государств

Российские военные и гражданские "корабли-призраки" передвигаются в Балтийском и Северном морях и собирают данные для диверсий против ветровых электростанций, газопроводов и кабелей связи.

Об этом свидетельствует совместное расследование общественных вещателей Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии, сообщает "Европейская правда".

Деятельность российской разведки раскрыли, когда скандинавские телерадиовещательные компании DK, NRK, SVT и Yle исследовали информацию о радиотрафике и местонахождении российских кораблей вокруг своих государств.

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Большое количество российских военных и гражданских кораблей в водах вокруг Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции изучают дно моря с помощью спецоборудования и выясняют, как связана инфраструктура этих стран.

По мнению экспертов, целью России является получение информации, которая бы позволила ей саботировать, среди прочего, распределение электроэнергии Северо-Западной Европы или осуществить диверсии, в том числе путем перерезания кабелей питания и передачи данных через Атлантику и в остальную Европу.

Согласно расследованию, в водах Северной Европы плавают российские "корабли-призраки". Это суда, которые выключили свои так называемые передатчики AIS и не сообщают о своем местонахождении.

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Примером является корабль ВМС России "Адмирал Владимирский". Официально он занимается морскими исследованиями, но, по данным источников, его также используют для разведывательной работы.

В частности, судно перемещалось в окрестностях семи ветровых электростанций у побережья Британии и Нидерландов во время одной миссии. Корабль замедлялся, когда приближался к районам, где есть ветровые электростанции.

Когда журналисты подошли к судну на небольшой лодке, они столкнулись с человеком в балаклаве, который держал оружие, похожее на военную штурмовую винтовку.

Тот же корабль был замечен у побережья Шотландии в прошлом году при входе в Морей-Ферт 10 ноября, примерно в 30 морских милях к востоку от Лоссимута, где базируется флот морских патрульных самолетов Королевских ВВС.

Офицер датской контрразведки отметил журналистам, что РФ готовит диверсионные планы на случай полного конфликта с Западом. Глава норвежской разведки отметил расследователям, что эта военная программа является очень важной для России и ее контролируют непосредственно из Москвы.

Напомним, 16 марта НАТО и ЕС провели первое заседание, посвященное учреждению новой Целевой группы по вопросам устойчивости критически важной инфраструктуры на фоне российской угрозы.

Ранее Европейская комиссия предложила обновить Стратегию морской безопасности ЕС, которая предусматривает проведение совместных военно-морских учений и патрулирования с целью защиты критически важной морской инфраструктуры на море.