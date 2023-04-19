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Генсек НАТО: Ядерні погрози РФ нас не залякають, підтримка України продовжиться

"Європейська правда"Середа, 19 квітня 2023, 09:13

Західні союзники не відмовляться від підтримки України у війні проти РФ попри погрози Кремля застосувати ядерну зброю.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на 18-й щорічній конференції Альянсу з контролю над озброєннями, роззброєння і нерозповсюдження зброї масового знищення.

Столтенберг заявив, що Росія прагне підірвати основи міжнародної системи безпеки, ігноруючи, порушуючи або відмовляючись від значної частини мережі міжнародних угод з контролю над озброєннями, які утримують світ у безпеці.

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"Це безвідповідальні дії, спрямовані на те, щоб утримати союзників по НАТО від підтримки України. Але вони не спрацюють. Тому що поки ми серйозно ставимося до російських погроз, нас не залякати", – сказав генсек НАТО.

Він нагадав, що Росія призупинила свою участь у новому Договорі про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь, не дотримується Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності і посилює провокаційну ядерну риторику, погрожуючи розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі.

"Росія є найбезпосереднішою загрозою нашій безпеці", – додав Столтенберг.

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Нагадаємо, президент Росії Владімір Путін заявив, що у Білорусі до липня розмістять тактичну ядерну зброю і порівняв власні ядерні плани з розміщенням США своєї зброї в Європі. Він наполягав на тому, що Росія не порушить обіцянки щодо нерозповсюдження ядерної зброї.

Після цього самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заговорив про можливість розміщення російської стратегічної ядерної зброї на території Білорусі.

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Теми: НАТОядерна зброяРосіяУкраїна
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