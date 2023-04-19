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Генсек НАТО: Ядерні погрози РФ нас не залякають, підтримка України продовжиться

"Європейська правда"Середа, 19 квітня 2023, 09:13

Західні союзники не відмовляться від підтримки України у війні проти РФ попри погрози Кремля застосувати ядерну зброю.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на 18-й щорічній конференції Альянсу з контролю над озброєннями, роззброєння і нерозповсюдження зброї масового знищення.

Столтенберг заявив, що Росія прагне підірвати основи міжнародної системи безпеки, ігноруючи, порушуючи або відмовляючись від значної частини мережі міжнародних угод з контролю над озброєннями, які утримують світ у безпеці.

"Це безвідповідальні дії, спрямовані на те, щоб утримати союзників по НАТО від підтримки України. Але вони не спрацюють. Тому що поки ми серйозно ставимося до російських погроз, нас не залякати", – сказав генсек НАТО.

Він нагадав, що Росія призупинила свою участь у новому Договорі про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь, не дотримується Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності і посилює провокаційну ядерну риторику, погрожуючи розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі.

"Росія є найбезпосереднішою загрозою нашій безпеці", – додав Столтенберг.

Нагадаємо, президент Росії Владімір Путін заявив, що у Білорусі до липня розмістять тактичну ядерну зброю і порівняв власні ядерні плани з розміщенням США своєї зброї в Європі. Він наполягав на тому, що Росія не порушить обіцянки щодо нерозповсюдження ядерної зброї.

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Після цього самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заговорив про можливість розміщення російської стратегічної ядерної зброї на території Білорусі.

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Теми: НАТОядерна зброяРосіяУкраїна
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