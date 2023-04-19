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Генсек НАТО: Ядерные угрозы РФ нас не запугают, поддержка Украины продолжится

"Европейская правда"Среда, 19 апреля 2023, 09:13

Западные союзники не откажутся от поддержки Украины в войне против РФ, несмотря на угрозы Кремля применить ядерное оружие.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на 18-й ежегодной конференции Альянса по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению оружия массового уничтожения.

Столтенберг заявил, что Россия стремится подорвать основы международной системы безопасности, игнорируя, нарушая или отказываясь от значительной части международных соглашений по контролю над вооружениями, которые удерживают мир в безопасности.

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"Это безответственные действия, направленные на то, чтобы удержать союзников по НАТО от поддержки Украины. Но они не сработают. Потому что пока мы серьезно относимся к российским угрозам, нас не запугать", – сказал генсек НАТО.

Он напомнил, что Россия приостановила свое участие в новом Договоре о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, не соблюдает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и усиливает провокационную ядерную риторику, угрожая разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.

"Россия является непосредственной угрозой нашей безопасности", – добавил Столтенберг.

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Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что в Беларуси до июля разместят тактическое ядерное оружие и сравнил собственные ядерные планы с размещением США своего оружия в Европе. Он настаивал на том, что Россия не нарушит обещания по нераспространению ядерного оружия.

После этого самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заговорил о возможности размещения российского стратегического ядерного оружия на белорусской территории.

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Темы: НАТОядерное оружиеРосcияУкраина
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