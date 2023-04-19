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Паводок у Києві пішов на спад, але пік ще попереду – КМВА

Олена РощінаСереда, 19 квітня 2023, 09:33
Паводок у Києві пішов на спад, але пік ще попереду – КМВА
Паводок у Києві, фото Олени Рощіної, УП

Київська влада повідомляє, що рівень води в ріці Дніпро опустився і паводок у столиці вже кілька днів іде на спад, але його пік очікується 22 квітня.

Джерело: начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, КМВА

Пряма мова Попка: "За інформацією Укргідрометцентру станом на 8:00 19.04.2023 рівень води в р. Дніпро в межах столиці складає 9 343 см за Балтійською системою. Що на 7 см менше, ніж минулої доби. Рівень небезпеки гідрологічних явищ – ІІ (помаранчевий). Тобто, наразі паводок кілька днів поспіль йде на спад. 

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На даний момент по м. Києву не зафіксовано аварійних підтоплень. Але продовжує спостерігатися підтоплення заплавних територій: острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків".

Деталі: Попко нагадав, що пік паводку очікується на 22 квітня. 

"До критичного рівня води в Дніпрі ще 72 см (критичний рівень – 9 415 см). За усіма прогнозами – цьогорічне водопілля не досягне цієї позначки. Але усі потрібні служби в посиленому режимі готуються до будь-яких надзвичайних ситуацій", – зазначив голова КМВА.  

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Зокрема, 19 квітня будуть проведені спеціалізовані навчання із порятунку людей та ліквідації наслідків повені. 

Попко запевнив, що "Київ готовий захисти своїх мешканців".

Теми: Київстихія
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