Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Паводок в Киеве пошел на спад, но пик еще впереди – КГВА

Елена РощинаСреда, 19 апреля 2023, 09:33
Паводок в Киеве пошел на спад, но пик еще впереди – КГВА
Паводок в Киеве, фото Елены Рощиной, УП

Киевские власти сообщают, что уровень воды в реке Днепр опустился и паводок в столице уже несколько дней идет на спад, но его пик ожидается 22 апреля.

Источник: начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, КГВА

Прямая речь Попко: "По информации Укргидрометцентра по состоянию на 8:00 19.04.2023 уровень воды в р. Днепр в пределах столицы составляет 9 343 см по Балтийской системе. Что на 7 см меньше, чем за прошедшие сутки. Уровень опасности гидрологических явлений – II (оранжевый). То есть, сейчас паводок несколько дней подряд идет на спад. 

На данный момент по г. Киеву не зафиксировано аварийных подтоплений. Но продолжает наблюдаться подтопление пойменных территорий: острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков".

Детали: Попко напомнил, что пик паводка ожидается на 22 апреля.

"До критического уровня воды в Днепре еще 72 см (критический уровень – 9 415 см). По всем прогнозам – нынешнее половодье не достигнет этой отметки. Но все необходимые службы в усиленном режиме готовятся к любым чрезвычайным ситуациям", – отметил глава КГГА.  

В частности, 19 апреля будут проведены специализированные учения по спасению людей и ликвидации последствий наводнения. 

ВИДЕО ДНЯ

Попко заверил, что "Киев готов защитить своих жителей".

Темы: Киевстихия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОПУ назначил "кураторов" бригад контрнаступления, которые помогают им с комплектованием – источники

Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении "зерновой сделки"

К Путину на парад 9 мая приедет только один президент

Качиньский видит признаки того, что война может закончиться компромиссом, а не полным урегулированием

У Байдена считают, что неудача при контрнаступлении может скорректировать цели Киева – СМИ

Оккупанты накапливают ракеты, чтобы остановить контрнаступление - Буданов

Все новости...
Киев
Еще один сторонник УПЦ МП отличился нападением на журналиста в Лавре
Масштабного затопления Киева не будет, вода отступает – Укргидрометцентр
Киевская электричка запускает дополнительные поздние рейсы из Дарницы до Святошино
Последние новости
06:08
Участники конфликта в Судане согласились на временное перемирие – Госдеп США
05:15
Пригожин вернул себе благосклонность Кремля – ISW
04:10
В Крыму оккупанты провели рейды в поисках партизан – ЦНС
03:22
ЕС и Япония не поддержали план США о запрете почти всего экспорта в РФ – СМИ
02:33
ОПУ назначил "кураторов" бригад контрнаступления, которые помогают им с комплектованием – источники
01:43
Танки Abrams, на которых украинские военные будут учиться в Германии, не поедут на фронт
00:58
Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении "зерновой сделки"
00:18
Сумщина: россияне за сутки обстреляли 7 громад
23:57
Украинский производитель спортивного снаряжения выходит на рынок Румынии
23:41
Правительство Испании утвердило дополнительные 8 млрд евро на оборонные расходы
Все новости...
Реклама: