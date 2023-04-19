Паводок в Киеве пошел на спад, но пик еще впереди – КГВА

Киевские власти сообщают, что уровень воды в реке Днепр опустился и паводок в столице уже несколько дней идет на спад, но его пик ожидается 22 апреля.

Источник: начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, КГВА

Прямая речь Попко: "По информации Укргидрометцентра по состоянию на 8:00 19.04.2023 уровень воды в р. Днепр в пределах столицы составляет 9 343 см по Балтийской системе. Что на 7 см меньше, чем за прошедшие сутки. Уровень опасности гидрологических явлений – II (оранжевый). То есть, сейчас паводок несколько дней подряд идет на спад.

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На данный момент по г. Киеву не зафиксировано аварийных подтоплений. Но продолжает наблюдаться подтопление пойменных территорий: острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков".

Детали: Попко напомнил, что пик паводка ожидается на 22 апреля.

"До критического уровня воды в Днепре еще 72 см (критический уровень – 9 415 см). По всем прогнозам – нынешнее половодье не достигнет этой отметки. Но все необходимые службы в усиленном режиме готовятся к любым чрезвычайным ситуациям", – отметил глава КГГА.

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В частности, 19 апреля будут проведены специализированные учения по спасению людей и ликвидации последствий наводнения.

Попко заверил, что "Киев готов защитить своих жителей".