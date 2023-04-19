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Літак Austrian Airlines був змушений повернутися до Відня через несправність п'яти туалетів

Середа, 19 квітня 2023, 10:35

Літак компанії Austrian Airlines був змушений повернутися через дві години після початку польоту після того, як п'ять з восьми його туалетів вийшли з ладу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Guardian.

Літак Boeing 777 виконував восьмигодинний рейс з Відня до Нью-Йорка, на борту перебували близько 300 осіб.

Екіпаж вирішив розвернутися після того, як виявив технічну проблему, що заважала туалетам належним чином змивати воду, повідомила речниця авіакомпанії.

Вона сказала, що раніше ця проблема не виникала на рейсах Austrian Airlines. Літак був відремонтований і повернувся в експлуатацію, додала речниця.

Постраждалі пасажири були переброньовані на інші рейси.

Нагадаємо, Паризький суд частково виправдав компанії Air France та Airbus у справі щодо катастрофи рейсу з Ріо-де-Жанейро до Парижа, який розбився над Атлантичним океаном у 2009 році.

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Теми: авіаАвстрія
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