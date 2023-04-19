Самолет Austrian Airlines был вынужден вернуться в Вену из-за неисправности пяти туалетов

Самолет компании Austrian Airlines был вынужден вернуться через два часа после начала полета после того, как пять из восьми его туалетов вышли из строя.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Guardian.

Самолет Boeing 777 выполнял восьмичасовой рейс из Вены в Нью-Йорк, на борту находились около 300 человек.

Экипаж решил развернуться после того, как обнаружил техническую проблему, которая мешала туалетам должным образом смывать воду, сообщила пресс-секретарь авиакомпании.

Она сказала, что ранее эта проблема не возникала на рейсах Austrian Airlines. Самолет был отремонтирован и вернулся в эксплуатацию, добавила пресс-секретарь.

Пострадавшие пассажиры были перебронированы на другие рейсы.

Напомним, Парижский суд частично оправдал компании Air France и Airbus по делу о катастрофе рейса из Рио-де-Жанейро в Париж, который разбился над Атлантическим океаном в 2009 году.