Німеччина через війну відклала ремонт за 15,6 млн євро у резиденції посла в Москві

Міністерство закордонних справ Німеччини призупинило дорогий проєкт капітального ремонту резиденції свого посла у Москві через війну в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило німецьке видання T-Online.

Берлін планував повністю відремонтувати резиденцію німецького посла у столиці Росії. На це федеральний уряд хотів витратити 15,6 млн євро. Але Міністерство закордонних справ на чолі з Анналеною Бербок відклало втілення своїх намірів.

"Роботи з капітального ремонту резиденції в Москві призупинено до кінця липня 2023 року у зв'язку з російською агресивною війною проти України. Згодом буде перевірено, чи варто відновлювати ремонтні роботи", – повідомили у МЗС на запит видання.

Будівля в Арбатському районі Москви належить Російській Федерації, німецька влада лише орендує її: у 2006 році підписали контракт на використання будівлі протягом 99 років. Отже, договір оренди діє до 2105 року.

"Вілла Шлоссберг" побудована в 1910 році і є резиденцією посла Німеччини в Москві з 1956 року. Вона перебуває під охороною РФ, як пам'ятка архітектури. Будівля обставлена і прикрашена символами давньої тісної дружби між Німеччиною і Росією – наприклад, портретом німецької дворянки Катерини II, яка стала імператрицею Росії в 1762 році.

За інформацією Федерального відомства з будівництва та регіонального планування (BBR), в ході капітального ремонту віллу планували переобладнати для безбар'єрного доступу. Протипожежний захист мали намір привести до найсучасніших стандартів.

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Крім того, на території резиденції хотіли перепланувати сади та усунути пошкодження від вологи.

Контракт на базову реконструкцію уклали з архітектурною фірмою Krekeler Generalplaner у 2016 році.

Посада посла в Москві вважається особливо складною для дипломатів після нападу Росії на Україну. Після того, як на початку квітня минулого року Німеччина оголосила 40 російських дипломатів "небажаними особами" і видворила їх з країни, Кремль наслідував її приклад і також видворив 40 німецьких дипломатів.

За даними агентства DPA, це відповідає приблизно третині німецького дипломатичного корпусу в Росії.