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Німеччина через війну відклала ремонт за 15,6 млн євро у резиденції посла в Москві

"Європейська правда"Середа, 19 квітня 2023, 11:55

Міністерство закордонних справ Німеччини призупинило дорогий проєкт капітального ремонту резиденції свого посла у Москві через війну в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило німецьке видання T-Online.

Берлін планував повністю відремонтувати резиденцію німецького посла у столиці Росії. На це федеральний уряд хотів витратити 15,6 млн євро. Але Міністерство закордонних справ на чолі з Анналеною Бербок відклало втілення своїх намірів.

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"Роботи з капітального ремонту резиденції в Москві призупинено до кінця липня 2023 року у зв'язку з російською агресивною війною проти України. Згодом буде перевірено, чи варто відновлювати ремонтні роботи", – повідомили у МЗС на запит видання.

Будівля в Арбатському районі Москви належить Російській Федерації, німецька влада лише орендує її: у 2006 році підписали контракт на використання будівлі протягом 99 років. Отже, договір оренди діє до 2105 року.

"Вілла Шлоссберг" побудована в 1910 році і є резиденцією посла Німеччини в Москві з 1956 року. Вона перебуває під охороною РФ, як пам'ятка архітектури. Будівля обставлена і прикрашена символами давньої тісної дружби між Німеччиною і Росією – наприклад, портретом німецької дворянки Катерини II, яка стала імператрицею Росії в 1762 році.

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За інформацією Федерального відомства з будівництва та регіонального планування (BBR), в ході капітального ремонту віллу планували переобладнати для безбар'єрного доступу. Протипожежний захист мали намір привести до найсучасніших стандартів. 

Крім того, на території резиденції хотіли перепланувати сади та усунути пошкодження від вологи. 

Контракт на базову реконструкцію уклали з архітектурною фірмою Krekeler Generalplaner у 2016 році.

Посада посла в Москві вважається особливо складною для дипломатів після нападу Росії на Україну. Після того, як на початку квітня минулого року Німеччина оголосила 40 російських дипломатів "небажаними особами" і видворила їх з країни, Кремль наслідував її приклад і також видворив 40 німецьких дипломатів. 

За даними агентства DPA, це відповідає приблизно третині німецького дипломатичного корпусу в Росії.

Теми: НімеччинаРосія
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