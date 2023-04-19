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Германия из-за войны отложила ремонт за 15,6 млн евро в резиденции посла в Москве

"Европейская правда"Среда, 19 апреля 2023, 11:55

Министерство иностранных дел Германии приостановило дорогой проект капитального ремонта резиденции своего посла в Москве из-за войны в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило немецкое издание T-Online.

Берлин планировал полностью отремонтировать резиденцию немецкого посла в столице России. На это федеральное правительство хотело потратить 15,6 млн евро. Но министерство иностранных дел во главе с Анналеной Бербок отложило воплощение своих намерений.

"Работы по капитальному ремонту резиденции в Москве приостановлены до конца июля 2023 года в связи с российской агрессивной войной против Украины. Впоследствии будет проверено, стоит ли возобновлять ремонтные работы", – сообщили в МИД на запрос издания.

Здание в Арбатском районе Москвы принадлежит Российской Федерации, немецкие власти только арендуют его: в 2006 году подписали контракт на использование здания в течение 99 лет. Таким образом, договор аренды действует до 2105 года.

"Вилла Шлоссберг" построена в 1910 году и служит резиденцией посла Германии в Москве с 1956 года. Она находится под охраной российских памятников. Здание обставлено и украшено символами давней тесной дружбы между Германией и Россией – например, портретом немецкой дворянки Екатерины II, которая стала императрицей России в 1762 году.

По информации Федерального ведомства по строительству и региональному планированию (BBR), в ходе капитального ремонта виллу планировали переоборудовать для безбарьерного доступа. Противопожарную защиту намеревались привести к самым современным стандартам.

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Кроме того, на территории резиденции хотели перепланировать сады и устранить повреждения от влаги.

Контракт на базовую реконструкцию заключили с архитектурной фирмой Krekeler Generalplaner в 2016 году.

Должность посла в Москве считается особенно сложной для дипломатов после нападения России на Украину. После того как в начале апреля прошлого года Германия объявила 40 российских дипломатов "нежелательными лицами" и выдворила их из страны, Кремль последовал ее примеру и также выдворил 40 немецких дипломатов.

По данным агентства DPA, это соответствует примерно трети немецкого дипломатического корпуса в России.

Темы: ГерманияРосcия
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