У Москві пенсіонерку оштрафували за комплімент Зеленському

У Росії 70-річну москвичку засудили за "дискредитацію армії" через розмову в їдальні санаторію.

Джерело: російський правозахисний центр "Меморіал"

Деталі: Щербинський районний суд Москви оштрафував 70-річну Ольгу Слєгіну на 40 тисяч рублів (приблизно 490 доларів -ред.) за "дискредитацію" армії. Зазначається, що судове засідання тривало не більше 5 хвилин.

Реклама:

Пенсіонерку судили за бесіду в їдальні санаторію: вона перекинулася кількома фразами про Україну і зробила комплімент президенту Володимиру Зеленському.

У грудні 2022 року Слєгіна відпочивала в нальчикському санаторії ім. Кірова ФСВП. Кірова ФСВП. 24 числа пенсіонерка вечеряла в їдальні з жінкою родом з Одеси. За столом зав'язалася жартівлива розмова про те, як правильно вимовляється українське слово "паляниця". Під час розмови Ольга поцікавилася у сусіда-чоловіка, за Росію він чи за Україну, при цьому ніяк не згадуючи війну.

Після вечері до столу підійшла офіціантка Наталія Захарова, у якої Ольга також запитала, чи знає вона слово "паляниця" і за кого вона. У відповідь Захарова заявила, що Зеленський - "урод".

ВІДЕО ДНЯ

Ольга відповіла, що "Зеленський - гарний молодий чоловік із гарним почуттям гумору, всі раніше сміялися над його жартами". Також поцікавилася: "У вас у республіці українці не кричать, як у нас у Москві: "Слава Україні"?".

27 грудня о 12 годині дня до Слєгіної в номер прийшов чоловік у цивільному одязі. Він показав "якийсь документ" і повідомив, що три людини звернулися в поліцію із заявами. У них зазначено, що Ольга "вихваляла Зеленського". Жінка відповіла, що в розмові йшлося тільки про зовнішність президента України.

Пенсіонерку на очах відпочивальників під конвоєм довели до поліцейської машини і доправили у відділ.

Після допиту вона підписала документ, який, як зазначає "Меморіал", не змогла прочитати, оскільки була без окулярів і до того ж страждає на катаракту.

У протоколі слова жінки переінакшили. Там, зокрема, було сказано, що вона кричала "Слава Україні" і "висловлювала своє невдоволення ситуацією, що склалася в країні".