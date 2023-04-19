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В Москве пенсионерку оштрафовали за комплимент Зеленскому

Валентина РоманенкоСреда, 19 апреля 2023, 12:18
В Москве пенсионерку оштрафовали за комплимент Зеленскому
Владимир Зеленский. фото ОП

В России 70-летнюю москвичку осудили за "дискредитацию армии" из-за разговора в столовой санатория.

Источник: российский правозащитный центр "Мемориал"

Детали: Щербинский районный суд Москвы оштрафовал 70-летнюю Ольгу Слегину на 40 тысяч рублей (приблизительно 490 долларов –ред.) за "дискредитацию" армии. Отмечается, что судебное заседание длилось не более 5 минут.

Пенсионерку судили за беседу в столовой санатория: она перекинулась парой фраз об Украине и сделала комплимент президенту Владимиру Зеленскому.

В декабре 2022 года Слегина отдыхала в нальчикском санатории им. Кирова ФСИН. 24 числа пенсионерка ужинала в столовой с женщиной родом из Одессы. За столом завязался шутливый разговор о том, как правильно произносится украинское слово "паляниця". В ходе разговора Ольга поинтересовалась у соседа-мужчины, за Россию он или за Украину, при этом никак не упоминая войну.

После ужина к столу подошла официантка Наталья Захарова, у которой Ольга также спросила, знает ли она слово "паляниця" и за кого она. В ответ Захарова заявила, что Зеленский — "урод".

Ольга ответила, что "Зеленский — красивый молодой человек с хорошим чувством юмора, все раньше смеялись над его шутками". Также поинтересовалась: "У вас в республике украинцы не кричат, как у нас в Москве: "Слава Украине"?".

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27 декабря в 12 часов дня к Слегиной в номер пришел человек в гражданской одежде. Он показал "какой-то документ" и сообщил, что три человека обратились в полицию с заявлениями. В них указано, что Ольга "восхваляла Зеленского". Женщина ответила, что речь в разговоре шла только о внешности президента Украины.

Пенсионерку на глазах отдыхающих под конвоем довели до полицейской машины и доставили в отдел. 

После допроса она подписала документ, который, как отмечает "Мемориал", не смогла прочитать, поскольку была без очков и к тому же страдает от катаракты.

В протоколе слова женщины переиначили. Там, в частности, было сказано, что она кричала "Слава Украине" и "выражала свое недовольство сложившейся ситуацией в стране".

Темы: РосcияЗеленский
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