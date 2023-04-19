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МЗС Молдови викликало посла РФ через скандальний приїзд президента Татарстану

"Європейська правда"Середа, 19 квітня 2023, 12:27

Посла Росії в Молдові Олега Васнецова у середу викличуть до МЗС, де влада Кишинева поінформує главу дипмісії про неправомірну поведінку двох російських дипломатів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання Deschide.

Влада Молдови також розгляне можливість оголошення одного з російських дипломатів персоною нон грата.

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За словами прессекретаря уряду Даніеля Воде, це рішення стало наслідком дій співробітників російського посольства щодо прикордонників, які заборонили в'їзд до Молдови главі російської республіки Татарстан Рустаму Мінніханову.

"Неправомірна поведінка деяких посадових осіб щодо нашої влади є неприпустимою", – сказав він, не уточнивши, про яку саме неправомірну поведінку йдеться.

Нагадаємо,17 квітня глава Татарстану Рустам Мінніханов заявив, що його не пустили в Молдову.  

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За словами Мінніханова, кандидат в очільники Гагаузії Віктор Петровий і депутат-соціаліст Олександр Суходольський запросили його на Міжнародний конгрес "Дружба народів-2023".

Мінніханов перебуває під санкціями Європейського Союзу, Сполучених Штатів і Канади. Він є головою правління ПАТ "Туполєв", яке виробляє стратегічні бомбардувальники для російських збройних сил.

Пояснення "ЄвроПравди" щодо цього скандалу дивіться у відео: "Молдова "розвернула" посланця РФ. Як це сталося і до чого тут Гагаузія"

Теми: МолдоваРосія
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