Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

МИД Молдовы вызвал посла РФ из-за скандального приезда президента Татарстана

"Европейская правда"Среда, 19 апреля 2023, 12:27

Посла России в Молдове Олега Васнецова в среду вызовут в министерство иностранных дел, где власти Кишинева проинформируют главу дипмиссии о неправомерном поведении двух российских дипломатов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет издание Deschide.

Власти Молдовы также рассмотрят возможность объявления одного из российских дипломатов персоной нон грата.

Реклама:

По словам пресс-секретаря правительства Даниэля Водэ, это решение стало следствием действий сотрудников российского посольства в отношении пограничников, которые запретили въезд в Молдову главе российской Республики Татарстан Рустаму Минниханову.

"Неправомерное поведение некоторых должностных лиц в отношении нашей власти недопустимо", – сказал он, не уточнив, о каком именно неправомерном поведении идет речь.

Напомним,17 апреля глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что его не пустили в Молдову.

ВИДЕО ДНЯ

По словам Минниханова, кандидат в руководители Гагаузии Виктор Петровый и депутат-социалист Александр Суходольский пригласили его на Международный конгресс "Дружба народов-2023".

Минниханов находится под санкциями Европейского Союза, Соединенных Штатов и Канады. Он является председателем правления ПАО "Туполев", которое производит стратегические бомбардировщики для российских вооруженных сил.

Объяснения "ЕвроПравды" об этом скандале смотрите в видео: "Молдова "развернула" посланника РФ. Как это произошло и при чем здесь Гагаузия"

Темы: МолдоваРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Молдова
Блинкен поблагодарил Молдову за поддержку Украины
У Лаврова назвали Молдову "придатком киевского режима", Кишинев ответил
Делегация правительства Молдовы приедет в Киев на День независимости
Последние новости
15:58
Суд обязал внести в реестр памятников курганный могильник на Закарпатье
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:19
фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
15:06
Связи книжного бизнеса с россиянами: журналисты и OSINT-специалисты провели расследование
15:05
Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине
Все новости...
Реклама: