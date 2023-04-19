МИД Молдовы вызвал посла РФ из-за скандального приезда президента Татарстана

Посла России в Молдове Олега Васнецова в среду вызовут в министерство иностранных дел, где власти Кишинева проинформируют главу дипмиссии о неправомерном поведении двух российских дипломатов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет издание Deschide.

Власти Молдовы также рассмотрят возможность объявления одного из российских дипломатов персоной нон грата.

Реклама:

По словам пресс-секретаря правительства Даниэля Водэ, это решение стало следствием действий сотрудников российского посольства в отношении пограничников, которые запретили въезд в Молдову главе российской Республики Татарстан Рустаму Минниханову.

"Неправомерное поведение некоторых должностных лиц в отношении нашей власти недопустимо", – сказал он, не уточнив, о каком именно неправомерном поведении идет речь.

Напомним,17 апреля глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что его не пустили в Молдову.

ВИДЕО ДНЯ

По словам Минниханова, кандидат в руководители Гагаузии Виктор Петровый и депутат-социалист Александр Суходольский пригласили его на Международный конгресс "Дружба народов-2023".

Минниханов находится под санкциями Европейского Союза, Соединенных Штатов и Канады. Он является председателем правления ПАО "Туполев", которое производит стратегические бомбардировщики для российских вооруженных сил.

Объяснения "ЕвроПравды" об этом скандале смотрите в видео: "Молдова "развернула" посланника РФ. Как это произошло и при чем здесь Гагаузия"