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Прем’єр Молдови про приїзд глави Татарстану: Агресорам нема чого тут шукати

Середа, 19 квітня 2023, 12:36

Влада Молдови не допустить, щоб хтось втручався у внутрішні справи країни, та не приймає візитів осіб, які допомагають вбивати людей в Україні. 

Так прем'єр-міністр Дорін Речан прокоментував відмову у в'їзді в країну лідеру Татарстану Рустаму Мінніханову, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Newsmaker.

На засіданні уряду 19 квітня Речан звернувся до очільниці Гагаузії Ірини Влах, яка говорила про "тісні відносини автономії" з Татарстаном, що входить до складу Російської Федерації, і допомогу, яку той надає Гагаузії.

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"У понеділок четверо громадян, деякі з них, стверджуючи, що вони релігійні, намагалися приїхати сюди, до Кишинева, щоб втрутитися у вибори і місцеву політику. Громадяни, які тимчасово є депутатами, запрошують сюди тих, хто допомагає вбивати людей, дітей і жінок в Україні, їм нема чого тут шукати. Молдова не повинна асоціюватися з цими звірствами", – заявив Речан.

Він підкреслив, що влада не допустить, аби хтось втручався у внутрішні справи країни.

"Тим, хто кличе агресорів до Молдови, незалежно від того, чи є вони депутатами, я рекомендую не робити цього, тому що в них нічого не вийде. Пані Влах, не ображайтеся, ви зазвичай читаєте лекції про мораль. Я не чув, щоб ви висловлювалися з цього приводу, окрім як "так, це нормально, вони наші друзі", "вони агресори, які нам подобаються". Ми не приймаємо таке", – продовжив прем'єр.

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Він також вимагає позбавити представників посольства Росії акредитації в аеропорту Кишинева.

"Хочу подякувати прикордонній поліції, яка добре виконала свою роботу, міністерству внутрішніх справ і міністерству закордонних справ", – додав Речан.

Нагадаємо, посла Росії в Молдові Олега Васнецова у середу викличуть до міністерства закордонних справ у зв’язку з скандальним приїздом президента Татарстану.

17 квітня глава Татарстану Рустам Мінніханов заявив, що його не пустили в Молдову.  

За словами Мінніханова, кандидат в очільники Гагаузії Віктор Петровий і депутат-соціаліст Олександр Суходольський запросили його на Міжнародний конгрес "Дружба народів-2023".

Мінніханов перебуває під санкціями Європейського Союзу, Сполучених Штатів і Канади. 

Теми: МолдоваРосія
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