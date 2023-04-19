Премьер Молдовы о приезде главы Татарстана: Агрессорам нечего здесь искать

Власти Молдовы не допустят, чтобы кто-то вмешивался во внутренние дела страны, и не принимают визитов лиц, которые помогают убивать людей в Украине.

Так премьер-министр Дорин Речан прокомментировал отказ во въезде в страну лидеру Татарстана Рустаму Минниханову, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Newsmaker.

На заседании правительства 19 апреля Речан обратился к руководительнице Гагаузии Ирине Влах, которая говорила о "тесных отношениях автономии" с Татарстаном, входящим в состав Российской Федерации, и помощи, которую тот оказывает Гагаузии.

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"В понедельник четверо граждан, некоторые из которых утверждают, что они религиозны, пытались приехать сюда, в Кишинев, чтобы вмешаться в выборы и местную политику. Граждане, которые временно являются депутатами, приглашают сюда тех, кто помогает убивать людей, детей и женщин в Украине. Им нечего здесь искать. Молдова не должна ассоциироваться с этими зверствами", – заявил Речан.

Он подчеркнул, что власть не допустит, чтобы кто-то вмешивался во внутренние дела страны.

"Тем, кто зовет агрессоров в Молдову, независимо от того, являются ли они депутатами, я рекомендую не делать этого, потому что у них ничего не получится. Госпожа Влах, не обижайтесь, вы обычно читаете лекции о морали. Я не слышал, чтобы вы высказывались по этому поводу, кроме как "да, это нормально, они наши друзья", "они агрессоры, которые нам нравятся". Мы не принимаем такого", – продолжил премьер.

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Он также требует лишить представителей посольства России аккредитации в аэропорту Кишинева.

"Хочу поблагодарить пограничную полицию, которая хорошо выполнила свою работу, министерство внутренних дел и министерство иностранных дел", – добавил Речан.

Напомним, посла России в Молдове Олега Васнецова в среду вызовут в министерство иностранных дел в связи со скандальным приездом президента Татарстана.

17 апреля глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что его не пустили в Молдову.

По словам Минниханова, кандидат в главы Гагаузии Виктор Петровый и депутат-социалист Александр Суходольский пригласили его на Международный конгресс "Дружба народов-2023".

Минниханов находится под санкциями Европейского Союза, Соединенных Штатов и Канады.