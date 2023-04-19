У Києві затримали "фіксера" росЗМІ, який допомагав РФ створювати фейки про війну

Правоохоронці викрили і затримали у Києві "фіксера", який співпрацював з прокремлівським "Бел.ru" і передавав пропагандистам вигадану та викривлену інформацію про події в Україні.

Джерело: СБУ

Дослівно: "За результатами комплексних заходів у Києві затримано місцевого жителя, який допомагав ворогу поширювати фейки про суспільно-політичну обстановку в столиці.

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Для цього зловмисник позиціонував себе як "фіксер" і дистанційно співпрацював з редакцією прокремлівського інформагентства "Бел.ru", що знаходиться на території Бєлгородської області РФ.

Він передавав російським "журналістам" вигадану та викривлену інформацію про події в Україні, у тому числі про нібито загострення внутрішньої обстановки у Києві після російських ракетних ударів по місту".

Деталі: Також зловмисник публічно підтримував дії окупантів і заперечував їхні злочини в Бучі, Ірпені та Ізюмі.

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Отриману дезінформацію в "Бел.ru" використовували для підготовки фейкових новин про війну в Україні.

Свої антиукраїнські наративи чоловік оприлюднював на власних сторінках у соцмережах.

Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ в Україні, глорифікація її учасників).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.