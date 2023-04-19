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В Киеве задержали "фиксера" росСМИ, который помогал РФ создавать фейки о войне

Алена МазуренкоСреда, 19 апреля 2023, 12:42
В Киеве задержали фиксера росСМИ, который помогал РФ создавать фейки о войне
фото: СБУ

Правоохранители разоблачили и задержали в Киеве "фиксера", который сотрудничал с прокремлевским "Бел.ru" и передавал пропагандистам вымышленную и искаженную информацию о событиях в Украине.

Источник: СБУ

Дословно: "По результатам комплексных мероприятий в Киеве задержан местный житель, который помогал врагу распространять фейки об общественно-политической обстановке в столице.

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Для этого злоумышленник позиционировал себя как "фиксер" и дистанционно сотрудничал с редакцией прокремлевского информагентства "Бел.ru", находящегося на территории Белгородской области РФ.

Он передавал российским "журналистам" вымышленную и искаженную информацию о событиях в Украине, в том числе о якобы обострении внутренней обстановки в Киеве после российских ракетных ударов по городу".

Детали: Также злоумышленник публично поддерживал действия оккупантов и отрицал их преступления в Буче, Ирпене и Изюме.

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Полученную дезинформацию в "Бел.ru" использовали для подготовки фейковых новостей о войне в Украине.

Свои антиукраинские нарративы мужчина обнародовал на собственных страницах в соцсетях.

 

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 УК (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ в Украине, глорификация ее участников).

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Темы: СБУпропагандаРосcия
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