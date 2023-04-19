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Болгарія заборонила імпорт продовольства з України

"Європейська правда"Середа, 19 квітня 2023, 13:21

Болгарія вводить тимчасову заборону на імпорт продовольства з України, за винятком транзитних товарів.

Як пише "Європейська правда", про це заявив глава тимчасового уряду Болгарії Галаб Донєв, повідомляє BNR.

"Основна причина полягає в тому, що минулого року, всупереч концепції так званих коридорів солідарності, значні обсяги продовольства залишилися в країні і порушили основні виробничі та торговельні ланцюжки. Якщо ця тенденція збережеться і навіть посилиться, що цілком реально після аналогічних заборон, запроваджених іншими країнами, це може закінчитися вкрай важкими наслідками для болгарського бізнесу", – пояснив Донєв.

Він зазначив, що розраховує на те, що "Брюссель вислухає і зрозуміє позиції" Болгарії, Польщі, Угорщини та Словаччини і переосмислить свою позицію.

"Болгарія залишається солідарною з Україною, але банкрутства болгарських фермерів не сприятимуть цьому", – сказав Донєв.

Наразі невідомо, як довго буде діяти тимчасова заборона на імпорт продовольства з України, але уряд ухвалить відповідне рішення на сьогоднішньому засіданні.

Останніми днями Польща, Угорщина та Словаччина заборонили імпорт українських сільгосптоварів, у Румунії лунають заклики до цього через шкоду для місцевих фермерів у зв’язку з нижчими цінами української продукції.

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні Україна домовилась із Польщею про розблокування транзиту свого зерна.

Польський міністр сільського господарства Роберт Телус повідомив, що зернові вантажі з України, які проходять через Польщу, будуть супроводжувати і контролювати за допомогою системи SENT – тобто їх будуть опломбовувати GPS-трекери. Це дасть можливість відстежувати вантажі, щоб з'ясувати, чи справді вони виїхали з Польщі.

Єврокомісія привітала угоду між Польщею та Україною щодо транзиту українського зерна, однак підкреслила, що не змінила свою позицію про неприйнятність односторонніх дій Варшави.

Теми: Болгаріяімпорт
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