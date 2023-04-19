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Болгария запретила импорт продовольствия из Украины

"Европейская правда"Среда, 19 апреля 2023, 13:21

Болгария вводит временный запрет на импорт продовольствия из Украины, за исключением транзитных товаров.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил глава временного правительства Болгарии Галаб Донев, сообщает BNR.

"Основная причина заключается в том, что в прошлом году, вопреки концепции так называемых коридоров солидарности, значительные объемы продовольствия остались в стране и нарушили основные производственные и торговые цепочки. Если эта тенденция сохранится и даже усилится, что вполне реально после аналогичных запретов, введенных другими странами, это может закончиться крайне тяжелыми последствиями для болгарского бизнеса", – пояснил Донев.

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Он отметил, что рассчитывает на то, что "Брюссель выслушает и поймет позиции" Болгарии, Польши, Венгрии и Словакии и переосмыслит свою позицию.

"Болгария остается солидарной с Украиной, но банкротства болгарских фермеров не будут способствовать этому", – сказал Донев.

Пока неизвестно, как долго будет действовать временный запрет на импорт продовольствия из Украины, но правительство примет соответствующее решение на сегодняшнем заседании.

ВИДЕО ДНЯ

В последние дни Польша, Венгрия и Словакия запретили импорт украинских сельхозтоваров, в Румынии звучат призывы к этому из-за вреда для местных фермеров в связи с более низкими ценами украинской продукции.

Накануне Украина договорилась с Польшей о разблокировании транзита своего зерна.

Польский министр сельского хозяйства Роберт Телус сообщил, что зерновые грузы из Украины, которые проходят через Польшу, будут сопровождать и контролировать с помощью системы SENT – то есть их будут опломбировать GPS-трекеры. Это даст возможность отслеживать грузы, чтобы выяснить, действительно ли они выехали из Польши.

Еврокомиссия приветствовала соглашение между Польшей и Украиной по транзиту украинского зерна, однако подчеркнула, что не изменила свою позицию о неприемлемости односторонних действий Варшавы.

Темы: Болгарияимпорт
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