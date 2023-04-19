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Угорщина розширила перелік забороненої для імпорту аграрної продукції з України

"Європейська правда"Середа, 19 квітня 2023, 14:09

Міністерство сільського господарства Угорщини оголосило, що з середи забороняє імпорт 25 сільськогосподарських продуктів і зернових з України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Hirado.hu.

Угорщина, яка вже оголосила про заборону на імпорт українських зернових, з середи поширила цей захід на десятки сільськогосподарських продуктів.

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Згідно з указом, опублікованим в ніч з вівторка на середу, окрім зернових, на угорській території не можна буде продавати борошно, мед, олію і м'ясо з України. Ці обмеження діятимуть до 30 червня. Заходи пояснюють захистом угорських фермерів та споживачів.

Водночас Угорщина не забороняє переміщення цих продуктів на своїй території, тобто транзитні перевезення все ще дозволені, але відповідні органи будуть перевіряти їх на кордоні, за ними стежитимуть за допомогою електронних пристроїв і патрулів.

Перевізники, які порушують правила, можуть бути оштрафовані, штраф може сягати навіть повної вартості вантажу.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Болгарія запровадила тимчасову заборону на імпорт продовольства з України, за винятком транзитних товарів.

Останніми днями Польща, Угорщина та Словаччина заборонили імпорт українських сільгосптоварів, у Румунії лунають заклики до цього через шкоду для місцевих фермерів у зв’язку з нижчими цінами української продукції.

Напередодні Україна домовилась із Польщею про розблокування транзиту свого зерна.

Теми: Угорщинаімпорт
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