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Венгрия расширила перечень запрещенной для импорта аграрной продукции из Украины

"Европейская правда"Среда, 19 апреля 2023, 14:09

Министерство сельского хозяйства Венгрии объявило, что со среды запрещает импорт 25 сельскохозяйственных продуктов и зерновых из Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Hirado.hu.

Венгрия, которая уже объявила о запрете на импорт украинских зерновых, со среды распространила эту меру на десятки сельскохозяйственных продуктов.

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Согласно указу, опубликованному в ночь со вторника на среду, кроме зерновых, на венгерской территории нельзя будет продавать муку, мед, масло и мясо из Украины. Эти ограничения будут действовать до 30 июня. Меры поясняют защитой венгерских фермеров и потребителей.

В то же время Венгрия не запрещает перемещение этих продуктов на своей территории, то есть транзитные перевозки все еще разрешены, но соответствующие органы будут проверять их на границе, за ними будут следить с помощью электронных устройств и патрулей.

Перевозчики, которые нарушают правила, могут быть оштрафованы, штраф может достигать даже полной стоимости груза.

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Напомним, Болгария ввела временный запрет на импорт продовольствия из Украины, за исключением транзитных товаров.

В последние дни Польша, Венгрия и Словакия запретили импорт украинских сельхозтоваров, в Румынии звучат призывы к этому из-за вреда для местных фермеров в связи с более низкими ценами украинской продукции.

Накануне Украина договорилась с Польшей о разблокировании транзита своего зерна.

Темы: Венгрияимпорт
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