Німеччина передала Україні другий зенітно-ракетний комплекс IRIS-T

Німеччина передала Україні другий з чотирьох обіцяних зенітно-ракетних комплексів IRIS-T SLM.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Spiegel з посиланням на свої джерела.

За даними видання, передача Україні одного комплексу IRIS-T і 16 ракет відбулася кілька днів тому – приблизно 16 квітня. Перший IRIS-T був переданий Україні в жовтні минулого року.

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Також повідомляється, що німецький уряд вів переговори зі Швецією про придбання колісних пускових установок для системи IRIS-T. За інформацією Spiegel, Швеція вже передала Німеччині дванадцять машин, Україні їх поки не передавали.

Наземна система протиповітряної оборони добре зарекомендувала себе взимку в районі Києва. Вона зробила важливий внесок у захист цивільної інфраструктури від атак ракетами, крилатими ракетами і безпілотниками.

Поки що неясно, коли в Україну будуть відправлені ще дві системи IRIS-T, обіцяні німецьким урядом. Вони ще не вироблені.

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Система протиповітряної оборони IRIS-T SLM складається з трьох машин: пускової установки на військовій вантажівці з місцем для восьми ракет, радарної машини і командної машини.

Зенітні ракети можуть вражати цілі на висоті до 20 кілометрів і на відстані до 40 кілометрів.

Напередодні Німеччина повідомила про відправлення в Україну ЗРК Patriot.

Раніше у Берліні обіцяли передати Україні одну батарею системи протиповітряної оборони Patriot. Одна батарея налічує від чотирьох до восьми пускових установок, розрахованих на чотири ракети кожна.