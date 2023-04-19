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Германия передала Украине второй зенитно-ракетный комплекс IRIS-T

"Европейская правда"Среда, 19 апреля 2023, 14:35

Германия передала Украине второй из четырех обещанных зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Spiegel со ссылкой на свои источники.

По данным издания, передача Украине одного комплекса IRIS-T и 16 ракет состоялась несколько дней назад – примерно 16 апреля. Первый IRIS-T был передан Украине в октябре прошлого года.

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Также сообщается, что немецкое правительство вело переговоры со Швецией о приобретении колесных пусковых установок для системы IRIS-T. По информации Spiegel, Швеция уже передала Германии двенадцать машин, Украине их пока не передавали.

Наземная система противовоздушной обороны хорошо зарекомендовала себя зимой в районе Киева. Она сделала важный вклад в защиту гражданской инфраструктуры от атак ракетами, крылатыми ракетами и беспилотниками.

Пока неясно, когда в Украину будут отправлены еще две системы IRIS-T, обещанные немецким правительством. Они еще не произведены.

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Система противовоздушной обороны IRIS-T SLM состоит из трех машин: пусковой установки на военном грузовике с местом для восьми ракет, радарной машины и командной машины.

Зенитные ракеты могут поражать цели на высоте до 20 километров и на расстоянии до 40 километров.

Накануне Германия сообщила об отправке в Украину ЗРК Patriot.

Ранее в Берлине обещали передать Украине одну батарею системы противовоздушной обороны Patriot. Одна батарея насчитывает от четырех до восьми пусковых установок, рассчитанных на четыре ракеты каждая.

Темы: Германияоружие
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