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Єврокомісія пропонує превентивні заходи до української агропродукції і 100 млн допомоги фермерам ЄС

"Європейська правда"Середа, 19 квітня 2023, 14:49

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у середу відповіла на листа 5 країн-членів ЄС, які висловили занепокоєння щодо імпорту зерна з України, і запропонувала механізм врегулювання. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила на брифінгу у Брюсселі речниця Єврокомісії Дана Спінант.

"Президентка заявила, що вона повністю проінформована щодо занепокоєння через зростання певних видів української сільгосппродукції на ринках ЄС", – сказала Спінант.

За її словами, фон дер Ляєн також наголосила, що для вирішення цього питання потрібен спільний європейський підхід, оскільки воно стосується єдиного ринку ЄС.

Президентка Єврокомісії представила три пропозиції для реагування на ситуацію:

- Підтримка фермерів, на яких негативно вплинув імпорт з України. Єврокомісія вже виділила 56 млн євро країнам, і підготувала другий пакет допомоги в 100 млн євро.

- Єврокомісія застосує превентивні заходи відповідно до чинних правил торгівлі, які стосуються певних категорій агропродукції, в тому числі пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшника.

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- Єврокомісія проведе розслідування щодо імпорту інших категорій товарів з України.

Спінант повідомила, що в середу віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс проведе переговори з міністрами 5 країни, які висловили застереження. Також він проведе сьогодні переговори з представником українського уряду.

Нагадаємо, у середу Болгарія запровадила тимчасову заборону на імпорт продовольства з України, за винятком транзитних товарів.

Останніми днями Польща, Угорщина та Словаччина заборонили імпорт українських сільгосптоварів, у Румунії лунають заклики до цього через шкоду для місцевих фермерів у зв’язку з нижчими цінами української продукції.

Напередодні Україна домовилась із Польщею про розблокування транзиту свого зерна.

Теми: УкраїназерноЄвропа
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