Єврокомісія пропонує превентивні заходи до української агропродукції і 100 млн допомоги фермерам ЄС

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у середу відповіла на листа 5 країн-членів ЄС, які висловили занепокоєння щодо імпорту зерна з України, і запропонувала механізм врегулювання.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила на брифінгу у Брюсселі речниця Єврокомісії Дана Спінант.

"Президентка заявила, що вона повністю проінформована щодо занепокоєння через зростання певних видів української сільгосппродукції на ринках ЄС", – сказала Спінант.

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За її словами, фон дер Ляєн також наголосила, що для вирішення цього питання потрібен спільний європейський підхід, оскільки воно стосується єдиного ринку ЄС.

Президентка Єврокомісії представила три пропозиції для реагування на ситуацію:

- Підтримка фермерів, на яких негативно вплинув імпорт з України. Єврокомісія вже виділила 56 млн євро країнам, і підготувала другий пакет допомоги в 100 млн євро.

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- Єврокомісія застосує превентивні заходи відповідно до чинних правил торгівлі, які стосуються певних категорій агропродукції, в тому числі пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшника.

- Єврокомісія проведе розслідування щодо імпорту інших категорій товарів з України.

Спінант повідомила, що в середу віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс проведе переговори з міністрами 5 країни, які висловили застереження. Також він проведе сьогодні переговори з представником українського уряду.

Нагадаємо, у середу Болгарія запровадила тимчасову заборону на імпорт продовольства з України, за винятком транзитних товарів.

Останніми днями Польща, Угорщина та Словаччина заборонили імпорт українських сільгосптоварів, у Румунії лунають заклики до цього через шкоду для місцевих фермерів у зв’язку з нижчими цінами української продукції.

Напередодні Україна домовилась із Польщею про розблокування транзиту свого зерна.