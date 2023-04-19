Еврокомиссия предлагает превентивные меры к украинской агропродукции и 100 млн помощи фермерам ЕС

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду ответила на письмо 5 стран-членов ЕС, которые выразили обеспокоенность относительно импорта зерна из Украины, и предложила механизм урегулирования.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила на брифинге в Брюсселе пресс-секретарь Еврокомиссии Дана Спинант.

"Президент заявила, что она полностью проинформирована об обеспокоенности из-за роста определенных видов украинской сельхозпродукции на рынках ЕС", – сказала Спинант.

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По ее словам, фон дер Ляйен также подчеркнула, что для решения этого вопроса нужен общий европейский подход, поскольку он касается единого рынка ЕС.

Президент Еврокомиссии представила три предложения для реагирования на ситуацию:

- Поддержка фермеров, на которых негативно повлиял импорт из Украины. Еврокомиссия уже выделила 56 млн евро странам, и подготовила второй пакет помощи в 100 млн евро.

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- Еврокомиссия применит превентивные меры в соответствии с действующими правилами торговли, которые касаются определенных категорий агропродукции, в том числе пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника.

- Еврокомиссия проведет расследование в отношении импорта других категорий товаров из Украины.

Спинант сообщила, что в среду вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис проведет переговоры с министрами 5 страны, которые выразили предостережения. Также он проведет сегодня переговоры с представителем украинского правительства.

Напомним, Болгария ввела временный запрет на импорт продовольствия из Украины, за исключением транзитных товаров.

В последние дни Польша, Венгрия и Словакия запретили импорт украинских сельхозтоваров, в Румынии звучат призывы к этому из-за вреда для местных фермеров в связи с более низкими ценами украинской продукции.

Накануне Украина договорилась с Польшей о разблокировании транзита своего зерна.