Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Еврокомиссия предлагает превентивные меры к украинской агропродукции и 100 млн помощи фермерам ЕС

"Европейская правда"Среда, 19 апреля 2023, 14:49

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду ответила на письмо 5 стран-членов ЕС, которые выразили обеспокоенность относительно импорта зерна из Украины, и предложила механизм урегулирования.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила на брифинге в Брюсселе пресс-секретарь Еврокомиссии Дана Спинант.

"Президент заявила, что она полностью проинформирована об обеспокоенности из-за роста определенных видов украинской сельхозпродукции на рынках ЕС", – сказала Спинант.

По ее словам, фон дер Ляйен также подчеркнула, что для решения этого вопроса нужен общий европейский подход, поскольку он касается единого рынка ЕС.

Президент Еврокомиссии представила три предложения для реагирования на ситуацию:

- Поддержка фермеров, на которых негативно повлиял импорт из Украины. Еврокомиссия уже выделила 56 млн евро странам, и подготовила второй пакет помощи в 100 млн евро.

- Еврокомиссия применит превентивные меры в соответствии с действующими правилами торговли, которые касаются определенных категорий агропродукции, в том числе пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника.

ВИДЕО ДНЯ

- Еврокомиссия проведет расследование в отношении импорта других категорий товаров из Украины.

Спинант сообщила, что в среду вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис проведет переговоры с министрами 5 страны, которые выразили предостережения. Также он проведет сегодня переговоры с представителем украинского правительства.

Напомним, Болгария ввела временный запрет на импорт продовольствия из Украины, за исключением транзитных товаров.

В последние дни Польша, Венгрия и Словакия запретили импорт украинских сельхозтоваров, в Румынии звучат призывы к этому из-за вреда для местных фермеров в связи с более низкими ценами украинской продукции.

Накануне Украина договорилась с Польшей о разблокировании транзита своего зерна.

Темы: УкраиназерноЕвропа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОПУ назначил "кураторов" бригад контрнаступления, которые помогают им с комплектованием – источники

Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении "зерновой сделки"

К Путину на парад 9 мая приедет только один президент

Качиньский видит признаки того, что война может закончиться компромиссом, а не полным урегулированием

У Байдена считают, что неудача при контрнаступлении может скорректировать цели Киева – СМИ

Оккупанты накапливают ракеты, чтобы остановить контрнаступление - Буданов

Все новости...
Украина
Россия имеет значительные резервы старого оружия, чтобы вести войну, хотя ВПК страны деградирует - отчет
Переданная Украине ЗРК Patriot сможет сбивать российские цели на расстоянии до 150 км - Игнат
Генсек НАТО: Ядерные угрозы РФ нас не запугают, поддержка Украины продолжится
Последние новости
07:03
В Волгоградской области РФ разбился вертолет санавиации – росСМИ
06:39
Силы обороны отбили более 40 вражеских атак – сводка
06:08
Участники конфликта в Судане согласились на временное перемирие – Госдеп США
05:15
Пригожин вернул себе благосклонность Кремля – ISW
04:10
В Крыму оккупанты провели рейды в поисках партизан – ЦНС
03:22
ЕС и Япония не поддержали план США о запрете почти всего экспорта в РФ – СМИ
02:33
ОПУ назначил "кураторов" бригад контрнаступления, которые помогают им с комплектованием – источники
01:43
Танки Abrams, на которых украинские военные будут учиться в Германии, не поедут на фронт
00:58
Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении "зерновой сделки"
00:18
Сумщина: россияне за сутки обстреляли 7 громад
Все новости...
Реклама: