Мер Харкова виграв суд за використання російської в соцмережах: омбудсман оскаржить
Суд скасував штраф для міського голови Харкова Ігоря Терехова за ведення соцмереж російською мовою; мовний омбудсман обіцяє оскаржити це рішення.
Джерело: рішення Київського райсуду Харкова, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у коментарі "Громадському"
Деталі: Суд визнав протиправною та скасував постанову уповноваженого з захисту державної мови Тараса Кременя про порушення мовного законодавства. Також суд скасував штраф для Терехова у 3400 грн.
Мер Харкова переконував, що його сторінки у Facebook та Telegram не є інтернет-представництвами органу місцевого самоврядування чи Харківського міського голови. Він нібито веде їх як "публічна, а не посадова особа".
Суд з аргументами Терехова погодився.
Водночас після постанови про порушення мовного законодавства Терехов почав вести свої сторінки у соцмережах українською мовою.
Рішення набуде чинності, якщо протягом 10 днів після проголошення рішення ніхто його не оскаржить.
Водночас мовний омбудсмен має намір його оскаржити.
Пряма мова: "Ми відстоюємо права громадян України на інформацію та послуги державною мовою незалежно від сфери, де відбулося порушення: чи це соцмережі, чи це обслуговування, чи публічні виступи. Але кожен міський голова, кожен держслужбовець, кожен громадянин України зобов’язаний володіти державною мовою і ніхто не має права порушувати цей священний обов’язок".
Передісторія:
- Перший випадок порушення законодавства стосувався виступу міського голови Харкова недержавною мовою на телебаченні. Тоді Терехова оштрафували на 3400 гривень.
- Наступна постанова стосувалася російської мови на офіційних сторінках Терехова у Facebook і Telegram. Спершу Кремінь виніс міському голові Харкова попередження.
- Через відсутність реакції мера було ухвалено наступне рішення про накладання штрафу. Згідно з рішенням про накладання другого штрафу, Терехов також мав сплатити 3400 гривень.