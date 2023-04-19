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Мер Харкова виграв суд за використання російської в соцмережах: омбудсман оскаржить

Валентина РоманенкоСереда, 19 квітня 2023, 14:58
Мер Харкова виграв суд за використання російської в соцмережах: омбудсман оскаржить
Ігор Терехов. фото з Facebook чиновника

Суд скасував штраф для міського голови Харкова Ігоря Терехова за ведення соцмереж російською мовою; мовний омбудсман обіцяє оскаржити це рішення.

Джерело: рішення Київського райсуду Харкова, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у коментарі "Громадському"

Деталі: Суд визнав протиправною та скасував постанову уповноваженого з захисту державної мови Тараса Кременя про порушення мовного законодавства. Також суд скасував штраф для Терехова у 3400 грн.

Мер Харкова переконував, що його сторінки у Facebook та Telegram не є інтернет-представництвами органу місцевого самоврядування чи Харківського міського голови. Він нібито веде їх як "публічна, а не посадова особа".

Суд з аргументами Терехова погодився.

Водночас після постанови про порушення мовного законодавства Терехов почав вести свої сторінки у соцмережах українською мовою.

Рішення набуде чинності, якщо протягом 10 днів після проголошення рішення ніхто його не оскаржить.

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Водночас мовний омбудсмен має намір його оскаржити.

Пряма мова: "Ми відстоюємо права громадян України на інформацію та послуги державною мовою незалежно від сфери, де відбулося порушення: чи це соцмережі, чи це обслуговування, чи публічні виступи. Але кожен міський голова, кожен держслужбовець, кожен громадянин України зобов’язаний володіти державною мовою і ніхто не має права порушувати цей священний обов’язок".

Передісторія:

  • Перший випадок порушення законодавства стосувався виступу міського голови Харкова недержавною мовою на телебаченні. Тоді Терехова оштрафували на 3400 гривень.
  • Наступна постанова стосувалася російської мови на офіційних сторінках Терехова у Facebook і Telegram. Спершу Кремінь виніс міському голові Харкова попередження.
  • Через відсутність реакції мера було ухвалено наступне рішення про накладання штрафу. Згідно з рішенням про накладання другого штрафу, Терехов також мав сплатити 3400 гривень.

Теми: моваХарківмісцева влада
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