Мер Харкова виграв суд за використання російської в соцмережах: омбудсман оскаржить

Суд скасував штраф для міського голови Харкова Ігоря Терехова за ведення соцмереж російською мовою; мовний омбудсман обіцяє оскаржити це рішення.

Джерело: рішення Київського райсуду Харкова, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у коментарі "Громадському"

Деталі: Суд визнав протиправною та скасував постанову уповноваженого з захисту державної мови Тараса Кременя про порушення мовного законодавства. Також суд скасував штраф для Терехова у 3400 грн.

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Мер Харкова переконував, що його сторінки у Facebook та Telegram не є інтернет-представництвами органу місцевого самоврядування чи Харківського міського голови. Він нібито веде їх як "публічна, а не посадова особа".

Суд з аргументами Терехова погодився.

Водночас після постанови про порушення мовного законодавства Терехов почав вести свої сторінки у соцмережах українською мовою.

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Рішення набуде чинності, якщо протягом 10 днів після проголошення рішення ніхто його не оскаржить.

Водночас мовний омбудсмен має намір його оскаржити.

Пряма мова: "Ми відстоюємо права громадян України на інформацію та послуги державною мовою незалежно від сфери, де відбулося порушення: чи це соцмережі, чи це обслуговування, чи публічні виступи. Але кожен міський голова, кожен держслужбовець, кожен громадянин України зобов’язаний володіти державною мовою і ніхто не має права порушувати цей священний обов’язок".

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