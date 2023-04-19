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Мэр Харькова выиграл суд за использование русского в соцсетях: омбудсмен обжалует

Валентина РоманенкоСреда, 19 апреля 2023, 14:58
Мэр Харькова выиграл суд за использование русского в соцсетях: омбудсмен обжалует
Игорь Терехов. фото из Facebook чиновника

Суд отменил штраф для городского головы Харькова Игоря Терехова за ведение соцсетей на русском языке; языковой омбудсмен обещает обжаловать это решение.

Источник: решение Киевского райсуда Харькова, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в комментарии "Громадському"

Детали: Суд признал противоправным и отменил постановление уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя о нарушении языкового законодательства. Также суд отменил штраф для Терехова в 3400 грн.

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Мэр Харькова убеждал, что его страницы в Facebook и Telegram не являются интернет-представительствами органа местного самоуправления или Харьковского городского головы. Он якобы ведет их как "публичное, а не должностное лицо".

Суд с аргументами Терехова согласился.

В то же время после постановления о нарушении языкового законодательства Терехов начал вести свои страницы в соцсетях на украинском языке.

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Решение вступит в силу, если в течение 10 дней после провозглашения решения никто его не обжалует.

В то же время языковой омбудсмен намерен его обжаловать.

Прямая речь: "Мы отстаиваем права граждан Украины на информацию и услуги на государственном языке независимо от сферы, где произошло нарушение: будь то соцсети, или сфера услуг, или публичные выступления. Но каждый городской голова, каждый госслужащий, каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком и никто не имеет права нарушать эту священную обязанность".

Предыстория:

  • Первый случай нарушения законодательства касался выступления городского головы Харькова на негосударственном языке на телевидении. Тогда Терехова оштрафовали на 3400 гривен.
  • Следующее постановление касалось русского языка на официальных страницах Терехова в Facebook и Telegram. Сначала Кремень вынес городскому голове Харькова предупреждение.
  • Из-за отсутствия реакции мэра было принято следующее решение о наложении штрафа. Согласно решению о наложении второго штрафа, Терехов также должен был заплатить 3400 гривен.

Темы: языкХарьковместная власть
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