Мэр Харькова выиграл суд за использование русского в соцсетях: омбудсмен обжалует
Суд отменил штраф для городского головы Харькова Игоря Терехова за ведение соцсетей на русском языке; языковой омбудсмен обещает обжаловать это решение.
Источник: решение Киевского райсуда Харькова, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в комментарии "Громадському"
Детали: Суд признал противоправным и отменил постановление уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя о нарушении языкового законодательства. Также суд отменил штраф для Терехова в 3400 грн.
Мэр Харькова убеждал, что его страницы в Facebook и Telegram не являются интернет-представительствами органа местного самоуправления или Харьковского городского головы. Он якобы ведет их как "публичное, а не должностное лицо".
Суд с аргументами Терехова согласился.
В то же время после постановления о нарушении языкового законодательства Терехов начал вести свои страницы в соцсетях на украинском языке.
Решение вступит в силу, если в течение 10 дней после провозглашения решения никто его не обжалует.
В то же время языковой омбудсмен намерен его обжаловать.
Прямая речь: "Мы отстаиваем права граждан Украины на информацию и услуги на государственном языке независимо от сферы, где произошло нарушение: будь то соцсети, или сфера услуг, или публичные выступления. Но каждый городской голова, каждый госслужащий, каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком и никто не имеет права нарушать эту священную обязанность".
Предыстория:
- Первый случай нарушения законодательства касался выступления городского головы Харькова на негосударственном языке на телевидении. Тогда Терехова оштрафовали на 3400 гривен.
- Следующее постановление касалось русского языка на официальных страницах Терехова в Facebook и Telegram. Сначала Кремень вынес городскому голове Харькова предупреждение.
- Из-за отсутствия реакции мэра было принято следующее решение о наложении штрафа. Согласно решению о наложении второго штрафа, Терехов также должен был заплатить 3400 гривен.