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Німеччина надасть додаткові 111 млн євро на відновлення України

"Європейська правда"Середа, 19 квітня 2023, 15:28

Міністерство розвитку Німеччини (BMZ) інвестує в Україну додаткові кошти у розмірі 111 мільйонів євро.

Державний секретар Німеччини  з питань розвитку Йохен Флясбарт погодив пакет допомоги у Києві з віцепрем'єр-міністром Іриною Верещук та міністром фінансів України Сергієм Марченком, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення німецького міністерства розвитку.

Кошти будуть спрямовані на житло для внутрішньо переміщених осіб та у підтримку українських муніципалітетів, наприклад, у ремонт та оснащення дитячих садків, шкіл та лікарень.

"Відновлення України буде гігантським завданням для країни, її народу і для нас як міжнародної спільноти. І воно починається вже зараз, навіть якщо, на жаль, війні не видно кінця. Ця довгострокова перспектива і раннє планування є важливими. Ми хочемо показати народу України, що ми продовжуватимемо солідарно стояти на його боці" – сказав Флясбарт.

"Зрештою, це також інвестиції в майбутнє Європи, адже сильна економічна Україна також буде важливою опорою нашого загального європейського процвітання" – додав він.

Флясбарт перебуває в Україні з 18 по 19 квітня як уповноважений федерального уряду з питань координації міжнародних зусиль з відновлення. Окрім переговорів з українським урядом щодо розширення двостороннього співробітництва, поїздка включає переговори з українським громадянським суспільством щодо посилення антикорупційних заходів та прозорості, а також обмін думками з українськими підприємцями щодо ситуації в українській економіці у воєнний час та ролі приватного сектору у відновленні.

Більше половини з 111,48 млн євро, оголошених в рамках візиту, BMZ інвестує в українські проєкти співпраці з Міжнародною організацією з міграції (МОМ), спрямовані на відновлення громадської інфраструктури на рівні об'єднаних територіальних громад.

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З початку війни BMZ виділило на підтримку України загалом близько 787 мільйонів євро. Загальна цивільна підтримка України з боку німецького уряду з початку війни (без урахування витрат на підтримку біженців з України в Німеччині) склала близько 3,6 мільярда євро.

Нагадаємо, у середу стало відомо, що Німеччина передала Україні другий з чотирьох обіцяних зенітно-ракетних комплексів IRIS-T SLM.

Теми: Німеччина
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