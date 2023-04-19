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Германия предоставит дополнительные 111 млн евро на восстановление Украины

"Европейская правда"Среда, 19 апреля 2023, 15:28

Министерство развития Германии (BMZ) инвестирует в Украину дополнительные средства в размере 111 миллионов евро.

Государственный секретарь Германии по вопросам развития Йохен Флясбарт согласовал пакет помощи в Киеве с вице-премьер-министром Ириной Верещук и министром финансов Украины Сергеем Марченко, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение немецкого министерства развития.

Средства будут направлены на жилье для внутренне перемещенных лиц и в поддержку украинских муниципалитетов, например, в ремонт и оснащение детских садов, школ и больниц.

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"Восстановление Украины будет гигантской задачей для страны, ее народа и для нас как международного сообщества. И оно начинается уже сейчас, даже если, к сожалению, войне не видно конца. Эта долгосрочная перспектива и раннее планирование важны. Мы хотим показать народу Украины, что мы будем продолжать солидарно стоять на его стороне", – сказал Флясбарт.

"В конце концов, это также инвестиции в будущее Европы, ведь сильная экономическая Украина также будет важной опорой нашего общего европейского процветания" – добавил он.

Флясбарт находится в Украине с 18 по 19 апреля как уполномоченный федерального правительства по вопросам координации международных усилий по восстановлению. Кроме переговоров с украинским правительством по расширению двустороннего сотрудничества, поездка включает переговоры с украинским гражданским обществом по усилению антикоррупционных мер и прозрачности, а также обмен мнениями с украинскими предпринимателями о ситуации в украинской экономике в военное время и роли частного сектора в восстановлении.

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Более половины из 111,48 млн евро, объявленных в рамках визита, BMZ инвестирует в украинские проекты сотрудничества с Международной организацией по миграции (МОМ), направленные на восстановление общественной инфраструктуры на уровне объединенных территориальных общин.

С начала войны BMZ выделило на поддержку Украины в целом около 787 миллионов евро. Общая гражданская поддержка Украины со стороны немецкого правительства с начала войны (без учета расходов на поддержку беженцев из Украины в Германии) составила около 3,6 миллиарда евро.

Напомним, в среду стало известно, что Германия передала Украине второй из четырех обещанных зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM.

Темы: Германия
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