Голова ТГ Київщини вимагав відкат і привласнив кошти на укріплення берегів Десни

Правоохоронці викрили голову ТГ Київщини у хабарництві та привласненні коштів, виділених на усунення наслідків обрушення берегів Десни.

Джерело: Київська міська прокуратура, поліція Києва, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними джерела УП, викритий посадовець – голова Зазимської ТГ Броварського району Віталій Крупенко.

Реклама:

За даними слідства, посадовець організував протиправну схему привласнення бюджетних коштів, виділених на ліквідацію наслідків обрушення берегів річки Десна, та одержання неправомірної вигоди від підрядних організацій, залучених до цих робіт.

Правоохоронці встановили, що в квітні 2023 року 36-річний посадовець зустрівся із підприємцем з метою залучення фірми останнього для проведення аварійно-відновлювальних робіт в прибережній смузі річки Десна та будівництві необхідних берегоукріплюючих гідротехнічних споруд.

За даними слідчих, Крупенко вимагав "відкат" від підрядника за укладення договору та підписання актів виконаних робіт з розробки проектно-кошторисної документації з будівництва берегоукріплюючих гідротехнічних споруд в прибережній захисній смузі р. Десна. Свою "частку" голова ТГ оцінив у розмірі 15% від суми перерахованих підряднику коштів.

ВІДЕО ДНЯ

У подальшому вказаний посадовець забезпечив перерахування державних коштів за роботи щодо проведення топографічної зйомки прибережної захисної смуги річки Десна.

18 квітня голову ТГ затримали під час одержання понад 110 тисяч гривень, з яких близько 50 тисяч складав так званий "відкат", а ще 65 тисяч - за роботи, які фактично не виконувались.

фото поліції

Зараз вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Слідство триває. Встановлюються інші учасники корупційної схеми.