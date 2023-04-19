Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Голова ТГ Київщини вимагав відкат і привласнив кошти на укріплення берегів Десни

"Українська правда"Середа, 19 квітня 2023, 15:30
Голова ТГ Київщини вимагав відкат і привласнив кошти на укріплення берегів Десни
фото з сайту brovary.net.ua

Правоохоронці викрили голову ТГ Київщини у хабарництві та привласненні коштів, виділених на усунення наслідків обрушення берегів Десни.

Джерело: Київська міська прокуратура, поліція Києва, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними джерела УП, викритий посадовець – голова Зазимської ТГ Броварського району Віталій Крупенко.

Реклама:

За даними слідства, посадовець організував протиправну схему привласнення бюджетних коштів, виділених на ліквідацію наслідків обрушення берегів річки Десна, та одержання неправомірної вигоди від підрядних організацій, залучених до цих робіт.

Правоохоронці встановили, що в квітні 2023 року 36-річний посадовець зустрівся із підприємцем з метою залучення фірми останнього для проведення аварійно-відновлювальних робіт в прибережній смузі річки Десна та будівництві необхідних берегоукріплюючих гідротехнічних споруд.

За даними слідчих, Крупенко вимагав "відкат" від підрядника за укладення договору та підписання актів виконаних робіт з розробки проектно-кошторисної документації з будівництва берегоукріплюючих гідротехнічних споруд в прибережній захисній смузі р. Десна. Свою "частку" голова ТГ оцінив у розмірі 15% від суми перерахованих підряднику коштів.

ВІДЕО ДНЯ

У подальшому вказаний посадовець забезпечив перерахування державних коштів за роботи щодо проведення топографічної зйомки прибережної захисної смуги річки Десна.

18 квітня голову ТГ затримали під час одержання понад 110 тисяч гривень, з яких близько 50 тисяч складав так званий "відкат", а ще 65 тисяч - за роботи, які фактично не виконувались.

 
фото поліції

Зараз вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Слідство триває. Встановлюються інші учасники корупційної схеми.

Теми: Київська областькорупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

Усі новини...
Київська область
На Київщині голова ВЛК виписувала "липові" довідки ухилянтам за 10 тисяч доларів
Ранкова ракетна атака РФ по Київщині: двоє цивільних отримали травми
На підступах до Києва працювала ППО, знищила всі ворожі цілі – КМВА
Останні новини
19:14
Зеленський: Загибель людей у Секторі Гази і в Україні – це різні речі
19:12
Зеленський хоче організувати зустріч із Орбаном, хоча його політика "не дуже дружня"
19:04
Росіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
18:55
Зеленський: Усі чиновники мали б бути моральним прикладом під час війни, але такого нема   
18:54
У "Дії" з'явиться інтерактивна карта укриттів
18:53
Зеленський заявив, що планує зменшити уряд "ще більше"
18:48
Мобілізація коштуватиме Україні додаткових 500 мільярдів - Зеленський
18:47
Зеленський: Ніхто не знає, коли закінчиться війна, але можна й країну про… зі скепсисом
18:31
Зеленський: Я впевнений, що США нас не зрадять
18:30
Фахівець з міжнародних відносин очолив Держлісагентство
Усі новини...
Реклама: