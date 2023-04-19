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Глава ТГ Киевщины требовал откат и присвоил средства на укрепление берегов Десны

"Украинская правда"Среда, 19 апреля 2023, 15:30
Глава ТГ Киевщины требовал откат и присвоил средства на укрепление берегов Десны
фото с сайта brovary.net.ua

Правоохранители разоблачили главу ТГ Киевщины во взяточничестве и присвоении средств, выделенных на устранение последствий обрушения берегов Десны.

Источник: Киевская городская прокуратура, полиция Киева, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным источника УП, разоблаченный чиновник - председатель Зазимской ТГ Броварского района Виталий Крупенко.

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По данным следствия, чиновник организовал противоправную схему присвоения бюджетных средств, выделенных на ликвидацию последствий обрушения берегов реки Десна, и получения неправомерной выгоды от подрядных организаций, привлеченных к этим работам.

Правоохранители установили, что в апреле 2023 года 36-летний чиновник встретился с предпринимателем с целью привлечения фирмы последнего для проведения аварийно-восстановительных работ в прибрежной полосе реки Десна и строительстве необходимых берегоукрепляющих гидротехнических сооружений.

По данным следователей, Крупенко требовал "откат" от подрядчика за заключение договора и подписание актов выполненных работ по разработке проектно-сметной документации по строительству берегоукрепляющих гидротехнических сооружений в прибрежной защитной полосе р. Десна. Свою "долю" председатель ТГ оценил в размере 15% от суммы перечисленных подрядчику средств.

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В дальнейшем указанный чиновник обеспечил перечисление государственных средств за работы по проведению топографической съемки прибрежной защитной полосы реки Десна.

18 апреля главу ТГ задержали во время получения более 110 тысяч гривен, из которых около 50 тысяч составлял так называемый "откат", а еще 65 тысяч - за работы, которые фактически не выполнялись.

 
фото полиции

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Следствие продолжается. Устанавливаются другие участники коррупционной схемы.

Темы: Киевская областькоррупция
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