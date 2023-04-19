Глава ТГ Киевщины требовал откат и присвоил средства на укрепление берегов Десны

Правоохранители разоблачили главу ТГ Киевщины во взяточничестве и присвоении средств, выделенных на устранение последствий обрушения берегов Десны.

Источник: Киевская городская прокуратура, полиция Киева, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным источника УП, разоблаченный чиновник - председатель Зазимской ТГ Броварского района Виталий Крупенко.

По данным следствия, чиновник организовал противоправную схему присвоения бюджетных средств, выделенных на ликвидацию последствий обрушения берегов реки Десна, и получения неправомерной выгоды от подрядных организаций, привлеченных к этим работам.

Правоохранители установили, что в апреле 2023 года 36-летний чиновник встретился с предпринимателем с целью привлечения фирмы последнего для проведения аварийно-восстановительных работ в прибрежной полосе реки Десна и строительстве необходимых берегоукрепляющих гидротехнических сооружений.

По данным следователей, Крупенко требовал "откат" от подрядчика за заключение договора и подписание актов выполненных работ по разработке проектно-сметной документации по строительству берегоукрепляющих гидротехнических сооружений в прибрежной защитной полосе р. Десна. Свою "долю" председатель ТГ оценил в размере 15% от суммы перечисленных подрядчику средств.

В дальнейшем указанный чиновник обеспечил перечисление государственных средств за работы по проведению топографической съемки прибрежной защитной полосы реки Десна.

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18 апреля главу ТГ задержали во время получения более 110 тысяч гривен, из которых около 50 тысяч составлял так называемый "откат", а еще 65 тысяч - за работы, которые фактически не выполнялись.

фото полиции

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Следствие продолжается. Устанавливаются другие участники коррупционной схемы.