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В Одесі не відкриватимуть пляжі: курортного сезону цьогоріч не буде

Станіслав ПогоріловСереда, 19 квітня 2023, 16:10
В Одесі не відкриватимуть пляжі: курортного сезону цьогоріч не буде
Фото: Getty Images

Курортного сезону в Одесі у 2023 року не буде, влада не відкриватиме пляжі для публічного доступу.

Джерело: речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі телеканалу "Київ"

Пряма мова Братчука: "Потрапляння у будівлі курортної сфери говорять про те, що курортного сезону знову цьогоріч не буде. До настання нашої перемоги ми будемо говорити про розмінування акваторії Чорного моря".

Деталі: За його словами публічного доступу до пляжів Одеси також не буде. "Ми маємо дати можливість людям відпочивати. І, перш за все, захисники мають отримати певний перелік послуг. Великих концертів не буде. "Танців на кістках" не буде", - додав Братчук.

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Теми: Одесапляжівійна
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