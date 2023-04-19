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В Одессе не будут открывать пляжи: курортного сезона в этом году не будет

Станислав ПогориловСреда, 19 апреля 2023, 16:10
В Одессе не будут открывать пляжи: курортного сезона в этом году не будет
Фото: Getty Images

Курортного сезона в Одессе в 2023 году не будет, власти не будут открывать пляжи для публичного доступа.

Источник: представитель оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в эфире телеканала "Киев"

Прямая речь Братчука: "Попадание в здания курортной сферы говорят о том, что курортного сезона снова в этом году не будет. До наступления нашей победы мы будем говорить о разминировании акватории Черного моря".

Детали: По его словам публичного доступа к пляжам Одессы также не будет. "Мы должны дать возможность людям отдыхать. И, прежде всего, защитники должны получить определенный перечень услуг. Больших концертов не будет. "Танцев на костях" не будет", - добавил Братчук.

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Темы: Одессапляживойна
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