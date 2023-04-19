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У Білорусі силовики провели для школярів показовий арешт їхнього однолітка

Валентина РоманенкоСереда, 19 квітня 2023, 16:43
У Білорусі силовики провели для школярів показовий арешт їхнього однолітка
Деякі з присутніх підлітків плакали. фото - "Гомельская правда"

У Білорусі силовики показово арештували підлітка на очах учнів міських закладів освіти.

Джерело: державне видання "Гомельська правда"

Деталі: Це сталося в актовій залі відділу внутрішніх справ адміністрації Центрального району міста Гомель.

Повідомляється, що з учнями міських закладів освіти силовики "обговорили тему відповідальності за вчинення "наркотичних" злочинів, показали тематичні фільми", а потім до зали завели неповнолітнього хлопця в кайданках.

 

Це колишній учень одного з коледжів обласного центру, якого нещодавно затримали за незаконний обіг наркотиків. Хлопець був відрахований, відучившись лише два курси.

Орган попереднього слідства клопотав про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Заступник прокурора Гомеля Віталій Савенчук зазначив, що прокуратура дала на це згоду.

Зазначається, що "заарештований звернувся до своїх однолітків і порекомендував їм ніколи не пов'язувати своє життя з наркотиками".

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"Пам'ятайте, що біля кожної закладки стоїть міліціонер", - заявив також заступник голови комісії у справах неповнолітніх облвиконкому.

Як свідчать фотографії "Гомельської правди", деякі з присутніх на цьому "виховному заході" підлітків плакали.

 

Теми: Білорусьправа людини
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